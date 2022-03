ŠKUC praznuje 50 let

Kljub digitalnem razvoju plakat tudi danes ostaja pomembno sredstvo komunikacije z občinstvom v javnem prostoru

Galerija Škuc

V TAM-TAMovi plakatni galeriji Figovec bo od 1. do 28. aprila na ogled razstava plakatov ŠKUC 50, ki je nastala ob 50. obletnici delovanja ŠKUC-a. Plakati predstavljajo nekaj pomembnejših dogodkov in mejnikov društva ter so zanimivi po svoji likovno-umetniški zasnovi.

Študentski kulturni center, bolj znan kot ŠKUC, ki sodi med vidnejša in pomembnejša središča za predstavitev sodobnega kulturno-umetniškega ustvarjanja v Sloveniji, v letošnjem marcu praznuje petdeset let svojega delovanja.

Osrednji dogodek ob 50. obletnici delovanja ŠKUC-a je razstava plakatov, ki predstavljajo nekaj pomembnejših dogodkov in mejnikov društva ter so zanimivi po svoji likovno-umetniški zasnovi. Žal se je kar nekaj plakatov v petdesetih let tudi izgubilo oziroma ni ohranilo, kljub temu pa bo na razstavi predstavljen pester izbor del. Plakati so tako vsebinsko kot tudi oblikovno precej raznolikih estetik, saj so bili ustvarjeni v razponu petdesetih let in so nagovarjali različne ciljne publike s strani različnih oblikovalcev in oblikovalk. Na razstavi se preko medija plakata predstavljajo vse redakcije ŠKUC-a: likovna, glasbena, gledališka in filmska, redakcija za enake možnosti, sekcija LL, informiranje in svetovanje za mlade, založništvo in otroško-mladinska redakcija.

"Plakat je bil v preteklosti mnogo pomembnejše komunikacijsko sredstvo za obveščanje in komuniciranje s ciljnim občinstvom, kot je to mogoče danes, saj je bil pogosto glavno ali celo edino sredstvo množičnega obveščanja o posameznih dogodkih. Kljub digitalnem razvoju pa plakat tudi danes ostaja pomembno sredstvo komunikacije z občinstvom v javnem prostoru," so zapisali organizatorji razstave.

ŠKUC je pri oblikovanju plakatov sodeloval s priznanimi oblikovalci_kami in umetniki_cami, kot so Ajdin Bašič, Alen Ožbolt, Andrej Brumen Čop, Barbara Predan, Boris Benko, Boštjan Lisec, Darja Vuga, Diana Anđelić, Dušan Mandić, Edo Milavec, Emil Kozole, Ervin Markošek, Etbin Štefančič, Fejzo Košir, Grega Kropivnik, Leda Bibič, Miloš Radosavljević, Irena Woelle, Irwin, Jana Marolt, Jane Štravs, Jasna Klančišar, Kladivo, Knast design, Kostja Gatnik, Lea Jelenko, Matej Peternelj, Matevž Medja, Mojca Sfeir, Neja Engelsberger, Nina Urh, Novi kolektivizem, Olja Grubić, Ranko Novak, Roman Bahovec, Slavimir Stojanović, Tomaž Lavrič, V.S.S.D., Zoran Cirkvenčić, Zoran Pungerčar, Zoran Smiljanič, Žiga Tomori, ...