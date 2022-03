Hojsov električni orgazem

Krokodilje fobije zastopnika skritega junaka

»Noć je, sam sam / Vrati se, strah me je Jer ja neću da sam sam / Jer ja neću da sam sam Kad krokodili dolaze Ko su oni i šta hoće? / I što me vode iz slobode.«

— Pesem Krokodili dolaze kultnega beograjskega novovalovskega benda Električni orgazam z začetka osemdesetih let

»Edi Pucer: Gospod Hojs, najprej eno kratko vprašanje. Premier je danes odpotoval v Zagreb. Je to zaradi tega soočenja ali nas čaka kakšno presenečenje v slovensko-hrvaških odnosih?

Aleš Hojs: Ne. Mislim, da je vsakomur v Sloveniji jasno, da je energetska oskrba v Sloveniji oziroma to, da bodo imeli državljani ustrezno nizke položnice, da bodo imeli ustrezno energetsko oskrbo, bolj pomembno kot vaša televizija.

Darja Zgonc: Hvala lepa, gospod Hojs. Bolj so pomembni volivke in volivci kot naša televizija.

Aleš Hojs: Predsednik vlade se bo zagotovo soočil bodisi na vaši televiziji bodisi na nacionalni televiziji s komerkoli, torej tudi z elektrooligarhom, ki stoji na moji levi.«

— Aleš Hojs je na predvolilnem soočenju razkril, da oba, njega in tudi njegovega gospodarja, preganjata razmeroma redki motnji, znani kot elektrofobija in krokodilofobija (POP TV, 27. 3. 2022)

Uvodno predvolilno soočenje se je začelo drugače, kot smo pričakovali. Osrednjega termina in osrednje pozornosti ni, po ustaljeni praksi, zasedla javna televizija, ampak njena komercialna tekmica. In tudi ni bilo običajnega ogrevanja; nič uvodnega petinga, nič otipavanja, ampak takoj na polno in na suho. Za to sta poskrbela odsotni Janša in njegova ponesrečena zamenjava. Kajpak zvesti oproda Hojs. Ta je takoj pokazal, iz katerega krdela prihaja in kako to deluje v političnem prostoru. Ko ga je voditelj vljudno in smiselno vprašal, zakaj se Janša ni odzval vabilu, je takoj žaljivo in nespametno udaril nazaj, češ predsednik vlade ima pomembnejše naloge, kot je obiskovanje njihove televizije. In ključni oponent, ki se mu Janša panično izogiba, ki se ga očitno boji, je nič manj kot elektrooligarh. Golob je s tem, da sploh ni trznil, da se ni odzval niti z besedo, naredil morda doslej najboljšo potezo svoje kratke politične kariere.