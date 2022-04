V Ljubljano prihaja Jana Rush

Inovatorka čikaške plesne scene bo 15. aprila nastopila v Cukrarni

Jana Rush

V Cukrarna baru bo 15. aprila od 17. ure dalje potekal dogodek, na katerem bodo svoje aktivnosti interaktivno predstavile številne nevladne organizacije in iniciative, kot so Ustanova, Slovenska filantropija, Gibanje Gremo volit, Ustavni klub, Sindikat Mladi plus, Zavod Bob, Ljubljana Pride, Zavod TransAkcija in Mladinska postaja Moste. Poudarek bo na osveščanju o prihajujočih volitvah in spodbujanju aktivnega državljanstva med mladimi, ob tem pa pripravljajo še didžejevske sete mladih akterk_jev ljubljanske elektronske scene.

V okviru večernega dogajanja pa se bo prvič v Ljubljani predstavila veteranka house/juke, footwork scene in producentka Jana Rush iz Chicaga. Z didžejanjem je začela že pri desetih letih, producirati pa tri leta pozneje v družbi prijateljev DJ Rashada, DJ Deeona, DJ Nehpets in ostalih, ki so postali inovatorji čikaške plesne scene. S svojo najnovejšo izdajo "Dark Humor" pri britanski založbi Planet MU, preizkuša žanrske stilistične omejitve footworka in jungla, ter dopolnjuje ideje albuma iz leta 2021 "Painful Enlightenment" (Planet MU).

xzSmzdgkBh0

4Z9jOBDKpac