V Ljubljano prihajajo Putinove nasprotnice Pussy Riot

Ruske feministke bodo svoj provokativni nastop uprizorile 26. maja v ljubljanski Gala Hali

Članice skupine Pussy Riot na svojih nastopih zaradi zagotavljanja anonimnosti nosijo značilne raznobarvne podkape (balaklave)

© Lorena Cupcake / Flickr

V času aktualnih vojnih razmer na vzhodu starega kontinenta se nam tudi v Ljubljani obeta invazija ruskih feminističnih bork za umetniško svobodo, ki so jo same plačale tudi z odvzemom prostosti. Ruske feministke Pussy Riot, nasprotnice Putinovega režima v Rusiji, bodo namreč 26. maja nastopile v ljubljanski Gala Hali na Metelkovi.

Zasedba Pussy Riot je postala razvpita po nastopu v moskovski Katedrali Kristusa odrešenika februarja 2012. Dve članici skupine, Nadežda Tolokonikova in Marija Aljohina, sta bili takoj aretirani zaradi huliganstva. Zaradi prijave cerkvenih organov je bil koncert, ki je sicer dokumentiran in objavljen, prekinjen. Članice skupine so namreč želele opozoriti na podporo pravoslavne cerkve Putinu v predvolilnem času.

Marca so aretirali še tretjo članico, Jekaterino Samucevič. Sodni proces je bil, še posebej na Zahodu, deležen precejšnje medijske pozornosti, predvsem zaradi kontroverznosti primera, omejevanja umetniške svobode v Rusiji in nesorazmerno težke kazni članic skupine. Slednje so bile obsojene na po 2 leti zapora zaradi huliganstva, ki naj bi ga motiviralo "versko sovraštvo". Prvi dve sta kazen odslužili skoraj v celoti, tretja pa se je s sodiščem pogodila za manjšo kazen.

Skupina je nastala 2011 kot kolektiv okoli 15 članic in članov, ki so se kalili v anarhistično-umetniški skupini Vojna. Na svojih nastopih zaradi zagotavljanja anonimnosti nosijo značilne raznobarvne podkape (balaklave).

Pozneje je skupina s Tolokonikovo in Aljohino poskusila nastopiti tudi v Sočiju v času zimskih olimpijskih iger leta 2014, a so jo fizično napadli kozaški varnostniki in preprečili nastop. Bile so aretirane pod pretvezo "kraje v hotelu".

"Nastop Pussy Riot meji na gledališče; vsebuje namreč tudi monologe, podložene z dokumentarnimi posnetki. Čaka nas frenetični noise-punk, ki se opira tudi na Aljohino knjigo Riot Days o dogodkih pred njeno zaporno kaznijo. Skupaj s sodelavci jo je preoblikovala v svojevrstni performans. Projekcija bo za lažje razumevanje opremljena s podnapisi," so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji (ŠKUC, Punk Rock Holiday in Dirty Skunks) in dodali, da Pussy Riot še naprej neusmiljeno prevprašujejo "poti in zablode sodobne Rusije, njenega nespornega dolgoletnega samodržca Vladimirja Putina in vpliv Ruske pravoslavne cerkve na sodobno Rusijo". Tudi v Ljubljani pričakujemo brezkompromisni in udarni nastop, s provokacijami in revoltom, so napovedali.

