Velika nagrada Brumen spletnemu portalu Sledilnik covid-19

Družbenokoristni doprinos je na 10. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen mednarodna žirija namenila spletnemu portalu Sledilnik covid-19. Skupaj je bilo nagrajenih 17 projektov.

Pobudnik Sledilnika Luka Renko iz rok predsednika republike prejema Jabolko navdiha

© sledilnik.org

Veliko nagrado Brumen za družbenokoristni doprinos je na 10. bienalu slovenskega oblikovanja Brumen mednarodna žirija namenila spletnemu portalu Sledilnik covid-19. Skupaj je bilo nagrajenih 17 projektov. Podelitev je bila nocoj ob odprtju pregledne razstave najboljših oblikovalskih projektov zadnjih dveh let v Narodni galeriji.

Kot so sporočili s Fundacije Brumen, je žirija najvišjo nacionalno oblikovalsko nagrado nagrado podelila za družbenokoristni doprinos oblikovanja, ki zmore v kriznih trenutkih ponuditi rešitve. "Projekt predstavlja izdaten tehnični doprinos velike ekipe prostovoljcev. V sebi združuje ogromne količine podatkov, te pa predstavlja na koncizen način, kar zahteva veliko mero tehničnih spretnosti in dober oblikovalski pristop, ki pusti vsebini, da zasije," je nagrado za spletni portal Sledilnik covid-19 utemeljila mednarodna žirija.

Logotip projekta Sledilnik covid-19

© sledilnik.org

Oblikovalec Primož Zorko je poleg nagrade Brumen prejel še posebno pohvalo žirije za serijo plakatov #stayinside, ki se je zoperstavila pokroviteljskemu tonu javne komunikacije med pandemijo s komičnimi kadri iz vintage porničev iz osemdesetih in sloganom "Stay inside! Please!" (Ostani noter! Prosim!). Žirija je o projektu zapisala, da je nastal v težkem času, ki so ga zaznamovale tragične osebne zgodbe, a mu je s humorjem, na osvežujoče neobremenjen način, uspelo posredovati pomembno sporočilo.

Oblikovalski kolektiv Ee (Mina Fina, Ivian Kan Mujezinović, Damjan Ilić) je za sodelovanje z avstrijskim festivalom steirischer herbst prejel tri nagrade: dve za podobi festivala steirischer herbst '19 - Grand Hotel Abyss in steirischer herbst '21 - The Way Out in za knjigo There Is No Society?.

Oblikovalski duo AA, Aljaž Vesel in Anja Delbello, je prejel dve nagradi: z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje za razstavo in prostorsko infografiko Skupno v skupnosti, ki je na beneškem bienalu zastopala Slovenski paviljon, ter za fotoknjigo Heroes o raziskavi gej rodea z založbo The Angry Bat.

Oblikovalski studio Ljudje je nagradi prejel skupaj z založbo Kafana, rx:tx za pred kratkim izdani glasbeni album Matter - HAOS, in pa s podjetjem Celtra za celostno grafično podobo podjetja, pri kateri so moči združili z oblikovalcem Nejcem Prahom. Med komunikacijskimi in promocijskimi gradivi so nagrado prejeli tudi studio Kruh in Cankarjev dom za podobo 22. Festivala dokumentarnega filma, Ravnikar gallery space pa za serijo plakatov za skupinski razstavni projekt VOJTEH.

V najbolj številčni kategoriji, Publikacije, so nagrade prejeli še LUD Literatura in oblikovalec Zoran Pungerčar za večkrat nagrajeno serijo knjižnih naslovnic Prišleki, studio Mashoni in Primož Korošec za knjigo Persona ter študijski projekt, interaktivna knjiga Pika Nogavička oblikovalke Maše Pušnik, ki je delo ustvarila med študijem na Portugalskem.

Projekt Roba Svenška, spletno mesto Brutalj, ki občinstvu predstavlja brutalistično arhitekturo Ljubljane, je nagrado v kategoriji Digitalni produkti in storitve dobil kot študijski projekt pod mentorstvom doc. Katarine Klemen. Za oblikovalski sistem Papercast Design System sta v kategoriji Informacijsko oblikovanje nagrajena tudi oblikovalec Matic Leban in naročnik Papercast ltd. Črkovna vrsta Univerza sans oblikovalke Alje Herlah iz črkovne založbe Type Salon je prejela edino nagrado v kategoriji Tipografija, žirija pa Univerzo v Ljubljani spodbuja k uporabi doslej le delno realiziranega projekta, piše v sporočilu za javnost.

Žirijo so sestavljali Michael C Place (predsednik), Mirko Ilić, Violaine Orsoni, Samo Ačko in Francesco Franchi.

Peter Skalar, ena najpomembnejših osebnosti na področju oblikovanja vidnih sporočil na Slovenskem, je postal prvi prejemnik nagrade Brumen za življenjsko delo, ki jo podeljuje upravni odbor Fundacije Brumen.

Na razstavi v Narodni galeriji, ki bo na ogled do 31. maja, je predstavljenih 134 projektov.

PREBERITE TUDI: