Janševi lovci na glave

(Čakajoč na pravo presenečenje)

Zakaj se ne smejim bolj pogosto? Mislim, da prihaja čas, ko se bo tudi to zgodilo. ... Smo v zaletu. Prava presenečenja šele prihajajo.

— Janez Janša je v predvolilnem nagovoru svojim volivcem in vernikom zagrozil z novimi presenečenji

#Elektrotajkun, gospod 15 % Robert Golob, na volitve vabi v družbi radikalne islamistke Faile Pašić. @Gibanje_Svoboda nam prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev.

— Janšev lovec na glave Žan Mahnič je demonstriral svojo dialoškost in strpnost stranke SDS (Twitter, 10. 4. 2022)

Ena od odvetnic odvetniške pisarne Čeferin je na parkirišču pred stavbo v Grosupljem naletela na nenavaden prizor – na tleh je ležal golob z odrezano glavo, ki pa je bila kakšen meter stran. ... »Kaj takšnega se v 50 letih naše pisarne še ni zgodilo,« pa o incidentu pravi dr. Peter Čeferin, ki to dejanje razume kot »sporočilo po mafijskih načelih«. Na vprašanje, kakšne so njegove povezave z Robertom Golobom, na kar je očitno ciljal storilec, je Čeferin odgovoril: »Moja povezava je v tem, da simpatiziram z levo politično opcijo, kar sem v izjavah za medije tudi dajal vedeti.« In kaj odgovarja storilcu? »Upam, da bo slovenski narod 24. 4. 2022 ravnal pravilno,« je zaključil.

— 24ur.com o odrezani glavi uplenjenega goloba na parkirišču odvetniške pisarne Čeferin (12. 4. 2022)



Če se Janša ne bi onemogočil in diskreditiral sam, bi ga pa njegovi najožji sodelavci in zaupniki. In vse, česar ne postori dovolj učinkovito in dosledno opozicija, česar ne storijo, pa bi morali, mediji, naredijo Janševi ljudje. Kdor naskakuje oblast, si lahko samo želi kakšnega kanglerja, breznika, hojsa, grimsa, tomčevo ... ali, bog pomagaj, mahniča. Če jih ne bi bilo, bi si jih morala opozicija izmisliti. No, dejansko tudi sam Janša postori dovolj, da prepričljivo negira svojo, po novem spet spravljivo držo. A Žan Mahnič je pred dnevi presegel vse najslabše predstave o Janševi politični opciji, o janšizmu. Eskapada proti civilnodružbeni aktivistki, humanitarki Faili Pašić, ki pogumno izpostavlja in uveljavlja svojo kulturno in versko identiteto pripadnice marginalizirane islamske skupnosti, ni kaplja, je vedro čez rob; čez kakršnokoli, tudi najbolj ohlapno sodelovanje in dialog. S tako politiko ni in ne sme biti nobenega sodelovanja. Namreč, ta Mahnič pač ni neki podeželski, neotesani rupar ali kakšen drugi rogovilež iz kroga Janševih sledilcev, ampak državni sekretar, ki je demonstriral versko, kulturno in vsakršno nestrpnost. Ne le nestrpnosti lastne pritlikave pojave, ampak vlade Janeza Janše in celotne vladne koalicije. Zato po tem prelomnem izpadu opozicija in mediji ne bi smeli dati dihati ne Janši, ne Toninu, ne Pivčevi, ne potencialnim koalicijskim partnerjem iz združbe Povežimo Slovenijo, ki s svojim mastermindom, profesorjem, mednarodnim pravnikom, diplomatom in neformalnim predsedniškim kandidatom Petričem ne vidi nikakršnih problemov Janševe politične prakse. Mimogrede, diplomatu in mednarodnemu pravniku Petriču se še Janševo zmerjanje Bidna in čestitka »zmagovalcu« Trumpu nista zdela problematična! Nepartijski mediji, razen nacionalne televizije, še dihajo, a Janšo in njegove zastopnike na soočenjih obravnavajo s skrajnim rešpektom in strahom. Že na soočenju na POP TV je Luka Mesec zaradi neke benigne pripombe pokasiral gnev novinarja Muhiča zgolj zato, da so lahko upravičili kakšno morebiti neprijetno vprašanje za kandidate iz vladne koalicije. Torkovo soočenje na Kanalu A pa je bilo sploh narejeno tako, da ja ne bi s kakšno neprijetno temo ali vprašanjem spravilo Janšo, ki se je prvič pojavil na predvolilnem soočenju, v slabo voljo. Vse se je začelo in končalo pri njem. Stran vržen termin Kanala A. Žal.