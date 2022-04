Predstava, ki prehaja med gledališčem in filmom

Premiera igre TV-mreža, ki jo je po filmskem scenariju Paddyja Chayefskega za oder priredil Lee Hall

© Nejc Saje

V Slovenskem mladinskem gledališču bodo, 20. aprila ob 19.30 premierno uprizorili igro TV-mreža, ki jo je po filmskem scenariju Paddyja Chayefskega za oder priredil Lee Hall. Televizijska mreža v gonji za gledanostjo oportunistično in brez kančka usmiljenja izkoristi neuravnovešenost enega svojih voditeljev, katerega pobesneli izpadi nenadejano pritegnejo novo gledalstvo. Duhovita, ostra, pronicljiva, ritmično intenzivna predloga danes še vedno natančno – če ne še natančneje – in srhljivo korespondira z medijsko in družbeno resničnostjo. Režija: Matjaž Pograjc.

TV-mreža je film v režiji Sidneyja Lumeta iz leta 1976, ki je prejel več oskarjev. Politična satira, ki govori o starejšem televizijskem voditelju Howardu Bealu, ki sprva zagrozi, da se bo ubil pred kamero, pozneje pa ga, zaradi premajhne gledanosti, pred kamero ubijejo drugi, ne ponuja ravno optimističnega pogleda na družbo, vendar pa na skoraj didaktičen način predstavi glavne konflikte znotraj medijske produkcije. "Televizijska mreža je film in zdaj tudi predstava, ki se ukvarja z notranjim delovanjem in poslovanjem nekega medija, a v mediatizirani družbi, v kateri svet dojemamo skorajda izključno preko medijev, to postane zgodba o naši družbi in svetu, v katerem živimo, ali pa vsaj o svetu, v kakršnem mislimo, da živimo," je v gledališkem listu zapisala Deja Crnović.

Podvojena slika - igralci so hkrati na odru in na ekranu - vzpostavlja napetost tako za igralce kot za gledalce. To so želeli izkoristiti v svoj prid, zato so se veliko ukvarjali s kadriranjem in svetlobo, glavna ideja za prenosom pa je bila, da omogoči globlji vpogled v igralca."



Tomo Brejc,

režiser videa

Gledalec v dvoplanski režiji vzporedno spremlja resničnost v ozadju televizijskega studia in tisto na ekranu. Tehnično izjemno zahtevna predstava prehaja med gledališčem in filmom in tudi igralci so po režiserjevih besedah "potisnjeni na rob". Režiser videa Tomo Brejc pa pravi, da podvojena slika - igralci so hkrati na odru in na ekranu - vzpostavlja napetost tako za igralce kot za gledalce. To so želeli izkoristiti v svoj prid, zato so se veliko ukvarjali s kadriranjem in svetlobo, glavna ideja za prenosom pa je bila, da omogoči globlji vpogled v igralca.

Igrajo: Matija Vastl, Ivan Peternelj, Matej Recer, Robert Prebil, Janja Majzelj/Romana Šalehar, Željko Hrs, Katarina Stegnar, Uroš Maček, Maruša Oblak, Liam Hlede k. g., Klara Kastelec k. g., Mitja Lovše k. g.,

Snemalci: Sven Horvat, Vid Uršič, Jaka Žilavec, režija videa: Tomo Brejc, oblikovanje in programiranje videa: Luka Dekleva, dramaturgija: Urška Brodar, lektorica: Mateja Dermelj, oblikovanje prostora: Greta Godnič, kostumografija: Neli Štrukelj, koreografija: Branko Potočan, glasba: Tibor Mihelič Syed, oblikovanje svetlobe: Andrej Petrovčič, oblikovanje zvoka: Jure Vlahović, oblikovanje maske: Tina Prpar, asistent režije: Mitja Lovše, asistentka kostumografije: Estera Lovrec, asistent oblikovanja prostora: Sandi Mikluž, asistentka oblikovanja maske: Marta Šporin, vodja predstave: Liam Hlede.