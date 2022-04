Brez golobčkov ni Benetk*

(V pričakovanju druge slovenske pomladi)

© Franco Juri

»Kdor ostane doma, ko se boj začne, in prepusti drugim, da se borijo za njegovo stvar, se mora zavedati: četudi v boju ni udeležen, bo udeležen v porazu.

Ne izogne se boju, kdor se mu želi izogniti: za stvar sovraga se bori, kdor se ne bori za lastno stvar.«

— Bertolt Brecht (1936): Kolomann Wallisch Kantate (v prostem prevodu)

»Mislim, da nam ni treba iti zelo daleč. V nobeno Rusijo. Mislim, da je naša država zelo krasen primer, kaj pomeni, če ima napačen človek vajeti v rokah. Upam, da se bo tudi ta zgodba zaključila tako kot z vsakim diktatorjem.«

— Jurij Zrnec pred premiero odrske priredbe Chaplinovega Velikega diktatorja v Drami SNG, v kateri zaigra naslovno vlogo, v duhu Avsenikovega napeva opozarja, da nikakor ne iščimo diktatorja drugje kot le doma (24ur.com, 19. 4. 2022)

Z oguljeno frazo se rado reče, da imajo volivci na koncu vedno prav. Kar je sicer res. Treba pa je pripomniti, da to pravilo velja tudi, ko nimajo prav. In to dejstvo je smiselno sprejeti brez prevelikih prepirov z volivci.