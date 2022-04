Totalitarizem in umetnost

IZJAVA DNEVA

"Umetnost ni nikoli nedolžna. Bodimo natančni. Prava umetnost ni nedolžna. Nedolžen je ornament, nedolžen je okras. Umetnost ima tako ali drugače umazane roke. Ali politično ali psihološko. Prava umetnost hoče riti tudi po blatu in hoče pogledati v najbolj umazane predele naših duš. Mrak hoče obelodaniti in razkriti. Zato je tako pomembna, zato je tako ključna. Če bi nedolžnost vzeli kot kriterij, na podlagi katerega umetnost ali dovolimo in spodbujamo, ali pa jo zavračamo in prepovedujemo, lahko prepovemo vso pravo umetnost. Takrat jo lahko nadomestimo z ornamentom in imamo za okras. V preteklosti smo videli veliko ega. Vemo, kakšen odnos so totalitarizmi imeli do umetnosti in kako so jo še kar uspešno pretvarjali v svoj okras."

(Glasbenik in filozof Boštjan Narat o tem, ali je kultura nedolžna; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)