Slovenska režiserka z dvema filmoma na evropskem festivalu

Crossing Europe gosti Niko Autor

Metka, Meki

V avstrijskem Linzu se danes začenja filmski festival Crossing Europe. Na festivalu se bo z dvema dokumentarnima filmoma, Obzornik 670 - Rdeči gozdovi in Obzornik 80 - Metka, Meki, predstavila tudi slovenska režiserka Nika Autor.

S filmom Filmski Obzornik 670 - Rdeči gozdovi se bo Nika Autor predstavila v Evropski dokumentarni panorami. Sekcija Evropska dokumentarna panorama združuje dokumentarne vrhunce minulega lega, premiere avstrijskih ustvarjalcev in aktualne filme nekdanjih gostov festivala, značilnost vseh pa je ekscentričnost, političnost in odličnost.

S filmom Filmski Obzornik 80 - Metka, Meki se bo potegovala za nagrado festivala za družbeno ozaveščanje. Film bodo na festivalu prikazali v okviru tekmovalnega dokumentarnem programa. Za nagrado se bo potegoval med 11 filmi, ki odpirajo pogled na trenutno stanje v Evropi.

Tako 16-minutni Obzornik 670 - Rdeči Gozdovi kot 78-minutni Obzornik 80 - Metka, Meki bosta na festivalu, ki bo potekal do 2. maja, prikazan 28. in 30. aprila.

Filmski Obzornik 670 - Rdeči gozdovi (2022) premišljuje o rezilni žici, postavljeni na poljih in v gozdovih ob meji Evropske unije in obravnava gozd kot politični prostor. Kraj, v katerega je vpisana zgodovina tajnih zatočišč in tajnih praks solidarnosti v različnih kontekstih, časih in obdobjih.

Dokumentarni film Filmski Obzornik 80 - Metka, Meki (2021) je posvečen letu 1968, ki je vedno zaznamovalo več kot pol milijona Jugoslovanov, med njimi Metko Autor, ki je pri osemindvajsetih letih odšla v Nemčijo na začasno delo in nato tam ostala. Film beleži vsakdanje življenje 80-letne gospe in nas skozi različna kuharska poglavja v spominu vrača k izkušnji "gastarbajterjev".

Nika Autor je študirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Po študiju v Ljubljani je opravila doktorski študij na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Ukvarja se z raziskovanjem dokumentarnih ustvarjalnih praks s poudarkom na formi filmskega eseja, video instalacije in fotografije. Preučuje teme, povezane z migracijami, pravicami delavk in delavcev in politiko spomina.

Njena dela so bila prikazana v mnogih muzejih, galerijah in na festivalih doma in v tujini, zanje pa je prejela tudi številne nagrade in priznanja. Je soustanoviteljica Obzorniške fronte, kolektiva ustvarjalcev s področja filmske, vizualne in politične teorije in umetnosti. Leta 2017 je zastopala Slovenijo na 57. umetnostnem bienalu v Benetkah.

Filmski festival Crossing Europe v Linzu je programsko posvečen evropski inovativni, sodobni in družbenopolitični avtorski kinematografiji. V šestih festivalskih dneh že od leta 2004 domači in mednarodni publiki postreže z okoli 160 celovečernimi, dokumentarnimi in kratkimi filmi.

Direktorici festivala Sabine Gottesroither in Katharina Riedler skušata pri izbiri programa upoštevati raznolikost evropske kinematografije in festivalskemu občinstvu v Linzu ponuditi biro najboljšega iz pretekle sezone A festivalov, kot so Cannes, Berlin in Benetke.

Festival se je uveljavil kot privlačna platforma za mlade filmske ustvarjalce, predstavnike filmske industrije in filmofile, saj je obvladljive velikosti, s poudarkom na filmski izkušnji in sproščenem vzdušju.

