Razstava nominirancev in razglasitev zmagovalca Nagrade skupine OHO

V četrtek, 5. maja v Galeriji P74

Danilo Milovanović: Solarni mural #1, Maribor 2021

V Galeriji P74 v Ljubljani bo 5. maja ob 19. uri razglasitev zmagovalca Nagrade skupine OHO 2022 in otvoritev razstave nominirancev. Strokovna žirija v sestavi Lilijana Stepančič (kustosinja in kritičarka), Tomaž Furlan (sodobni umetnik, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Ljubljana) in Jaka Železnikar (sodobni umetnik, Moderna galerija, Ljubljana), je med 21 prijavami izbrala naslednje nominirance: Saro Bezovšek, Đejmi Hadrović, Danila Milovanovića in Špelo Škulj.

Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je ustanovil Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. leta 2005. Nagrada je članica mednarodne mreže Young Visual Artist Award, ki združuje nevladne organizacije centralne in vzhodne Evrope. Rezidenco v New Yorku pripravljamo v sodelovanju z ameriškimi partnerji Trust for Mutual Understanding New York in Residency Unlimited, New York, ki organizira in koordinira bivanje in ustvarjanje umetnikov v ZDA. Po dvomesečni umetniški rezidenci v New Yorku sledi samostojna predstavitev dobitnika nagrade v Galeriji P74 v Ljubljani.

Sara Bezovšek (1993) je vizualna umetnica, ki deluje na področjih novih medijev, eksperimentalnega filma in grafičnega oblikovanja. V svoji umetniški praksi raziskuje, shranjuje in kolažira vizualne reference, na katere naleti med brskanjem po spletu ter gledanjem filmov in televizijskih serij. Skozi apropriacijo ustvarja nove pripovedi, pri čemer jo zanima, kakšne vsebine ljudje konzumirajo, kaj delijo na socialnih omrežjih, kako vizualni material potuje po internetu ter kako se spreminja in v različnih kontekstih vpliva na uporabnike. Leta 2018 je prejela Prešernovo nagrado za študente ALUO za mobilno aplikacijo ZNAM, in imela samostojno razstavo z naslovom (◉_◉) v Projektnem prostoru Aksioma, Ljubljana.

Sara Bezovšek: Overpopulation, 2021

Đejmi Hadrović (1988) je študirala na Univerzi na Primorskem, Univerzi za umetnost in industrijskega dizajn v Linzu in je doktorska kandidatka na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Je prejemnica več mednarodnih nagrad. Sodelovala je na samostojnih razstavah v Novem mestu, Ljubljani (trienale sodobne umetnosti U3, Moderna galerija Ljubljana, 2019), Trbovljah in Dunaju ter več skupinskih razstavah v Ljubljani, Dunaju, Košicah, Linzu in Mariboru.

Đejmi Hadrović: Nena, 2021

Danilo Milovanović (1992) je vizualni umetnik, ki v se v svoji ustvarjalni praksi posveča razmisleku o javnem prostoru in odnosom med njegovimi uporabniki. V konceptualnih in uličnih projektih uporablja različnejše ustvarjalne principe in medije, od javnih akcij in intervencij do fotografije, videa, grafike in kolaža. Sodeloval je na več samostojnih in skupinskih razstavah v Beogradu, Ljubljani, Mariboru, Ribnici, Novem mestu, Pragi, Tel Avivu, Montevideu.

Špela Škulj (1982) je vizualna umetnica, ki deluje v polju sodobne fotografije in videa. Njeni kompleksni umetniški projekti so najbližje osebnemu dokumentarizmu. V njih se večkrat ukvarja s temo ekologije in nepovratnega vpliva človeka na naravo. Sodelovala je na več skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini.