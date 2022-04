Eno malčk mn strahu ...

Ali: Pomen jezička na tehtnici

Dva tedna sem trpinčila mamo, prijatelje in nedolžne mimoidoče, bridko tožeč, kakšna smola me je doletela: že dan po volitvah moram pisati kolumno, tako da do zadnjega hipa ne bom vedela, kako naj jo zastavim. »Slovenka si: ne tarnaj, temveč išči rešitve,« so mi rekli in predlagali, naj kratko malo vnaprej napišem dve: eno za primer zmage in drugo za primer, no, tudi zmage, ampak ne naših. Tudi ko je umiral tovariš Tito, naj bi, kot so mi povedali ata, delali tako: ključne strani v časnikih so domnevno v dveh različicah do zadnje sekunde čakale, ali bo (takrat) največji pacient v državi preživel zadnji rok za oddajo časopisa v tiskarno ali ne.