»Svoboda je v tem svetu precej draga«

IZJAVA DNEVA

"Izkušnja pandemije je povzročila spremembo sodobne ideologije, da je svet povsem tekoč in da nam ni treba nikjer vzpostaviti svoje baze ter tam pognati korenin, saj nam tako ali tako absolutno pripada ves ta svet. Pandemija pa ne samo, da je znova vrnila meje, ki so bile precej razrahljane v zadnjih letih, dejansko so zdaj bili za prehajanje mej vzpostavljeni zelo zapleteni sistemi. Najbrž se je pri marsikom porajalo vprašanje, ali nam več kot to, da bi bil ves svet tako rekoč naš, dejansko pomeni bližina tistih, ki nas imajo najbolj radi, bližina bolnišnice, kjer te bodo razumeli … Vzpostavile so se neke povsem nove prioritete. Vse bolj se kaže, da so ekonomski pogoji, ki so del te kapitalistične matrice, v kateri je treba preživeti, zelo nepošteni. Precej preprosto je bilo ljudem praviti, da so svobodni, a je svoboda v tem svetu precej draga."

(Hrvaški dramatik, pisatelj in pesnik Dino Pešut o tem, da je pandemija vzpostavila povsem nove prioritete; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Dino Pešut

© Borut Krajnc

