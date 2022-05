Stvarnost

Dober teden po volitvah je dogajanje na RTV Slovenija pokazalo tisto, kar smo kljub navdušenju, da smo se avtokratskega režima v Sloveniji vsaj za nekaj časa znebili, ves čas vedeli: da je v dveh letih janšizem prodrl in se zasidral v številne družbene sisteme in podsisteme in da bo odpravljanje neprimerno težje, bolj dolgotrajno in tudi mučno, kot so predvidevali tudi največji pesimisti. Janševiki ne bodo zapustili položajev, na katere so bili postavljeni, nasprotno – vedo, da se zdaj njihova naloga šele začenja. Branili bodo vsak zasedeni položaj, vsako zasedeno institucijo, uporabili vsa politična in pravna sredstva, ne glede na posledice. Za to so bili tudi postavljeni na ta mesta – in ne gre pozabiti, da je pri marsikateri zasedbi trajalo tudi mnogo več kot eno leto, preden je uspela. RTV Slovenija je že tak primer. Postopki zamenjav teh ljudi bodo dolgotrajni in nekaterih sploh ne bo mogoče izpeljati pred iztekom mandatov.

RTV Slovenija ni edina ustanova, ki jo SDS popolnoma drži v svojih rokah, a ker smo državljani z njo v stiku, ker pač poznamo voditelje in druge ustvarjalce programa, lahko na njej najnazorneje vidimo, kaj se dogaja tudi drugod po družbenih sistemih in podsistemih ter institucijah. Na RTV je Janša na vse ključne položaje postavil zveste strankarske pripadnike, tudi odgovorno urednico Jadranko Rebernik, ki dejansko niti ne skriva, da odločitve sprejema po posvetu s SDS. A tako je tudi po drugih ustanovah, javnih podjetjih, uradih, upravah. In navodila Rebernikovi so jasna: ukiniti oziroma preoblikovati je treba vse oddaje, ki jih SDS ne mara, zamenjati vse moteče ljudi, narediti nove oddaje, ki bodo oblikovane v korist SDS. Za tem ne stojijo ne programski ne medijski kriteriji – zgolj presoja koristi za SDS.

Zakaj Rebernikova to počne, če ve, da ji nasprotuje kolektiv, če ve, da bo nova koalicija zelo kmalu pripravila nov zakon in poskušala zamenjati sedanje politično korumpirane organe ter da za to spremembo dejansko stojijo tudi volivci in civilna družba, ki so se prav zaradi teh dejanj Janše in SDS tako množično udeležili volitev? Poglejmo stvari realno. Predvidimo, da bo nova vlada zakon res pripravila nemudoma, da ga bo na primer v državni zbor poslala že junija in ga bodo poslanci obravnavali po najhitrejšem mogočem postopku, da bi bil sprejet še pred parlamentarnimi počitnicami. SDS ima v svojih rokah večino v državnem svetu, zakon se bo torej težko izognil vetu in ponovni obravnavi. A tudi to je mogoče izpeljati še pred parlamentarnimi počitnicami. Glede na to, da SDS ne bo kar tako izpustila RTV Slovenija iz svojih rok, bo verjetno zakon poslala na ustavno sodišče v ustavno presojo. Tudi če bo ustavno sodišče vedelo, da je zakon ustavno nesporen, bo za to odločitev potrebovalo nekaj mesecev. Ni izključeno, da bo SDS zakon poslala na referendum – četudi ima glede na razpoloženje javnosti dejansko malo možnosti, da pride do zavrnitve zakona, bo s tem podaljšala življenje organom RTV Slovenija za vsaj nekaj mesecev. Zakon bo torej začel veljati jeseni, morda v začetku zime, novi organi pa bodo svoje funkcije nastopili v začetku prihodnjega leta. Ponovimo zdaj vprašanje: Zakaj Rebernikova in Janša torej to počneta? Vmes bo dvoje volitev, predsedniške in lokalne. Ves ta čas bo imela SDS trdno v rokah RTV Slovenija. Ves ta čas se bo nadaljevalo preoblikovanje RTV Slovenija v strankarsko trobilo. Z Nova24 in Planeta, medijev SDS v formalno madžarski lasti, so pripeljali že okoli 20 ljudi. Novi prihajajo vsak teden. Vsak teden tako ali drugače umaknejo kakšnega profesionalnega novinarja ali mu preprečijo delo.

In zato so ta teden uničili še Studio City. Ker je to njihov načrt. In četudi bo že jeseni RTV Slovenija prevzela nova, profesionalna ekipa, bo pot do normalizacije dolga, prekleto dolga. Razformirati bo treba vse, kar bodo in so že vzpostavili. Na to so vezani pogodbe, denar, poslovni načrt, gre za proces, gre za sistem, ki vključuje ogromno ljudi – nič ni mogoče storiti v enem mesecu. Kdo bo sploh delal program? TV Slovenija malodane vsak teden zapusti kakšen profesionalen ustvarjalec. Težko jih bo dobiti nazaj.

A kot smo zapisali: RTV Slovenija, njen ustroj, kaj dela, kdo je kdo, si prebivalci še nekako lahko predstavljamo, saj je njeno delo zelo javno. Vse to pa se ne dogaja le v tej ustanovi, ampak po bolnišnicah, po zavodih v državni lasti, po skladih, državnih družbah in tako dalje – povsod se dogaja točno to, kar lahko javno opazujemo pri RTV Slovenija, tudi zato, ker se ustvarjalci RTV Slovenija lažje javno izpostavijo in o tem spregovorijo. Janševa vlada je v dobrih dveh letih imenovala več kot 1700 ljudi v najrazličnejše ustanove, zelo sistematično so menjali ljudi, ki so bili kakorkoli napačnega političnega izvora. To so le imenovanja vlade kot organa. Ogromno ljudi imenujejo ministri sami. A ne gre za ta imenovanja – po vseh teh institucijah že drugo leto potekajo čistke, imenovanja s strani novih vodstev, odstavitve ljudi.

Stanje morda najbolje opisuje aforizem poljskega satirika Stanisława Leca: »Sanjal sem stvarnost. Kakšno olajšanje, ko sem se zbudil!«