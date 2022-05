Razočarane gospodinje

Poklon neplačanemu delu žensk

© Arhiv Mladine

Legendarni keksi Domaćica so že od svojega rojstva pred 65 leti prepoznavni po petih zaščitenih reliefnih oblikah; nemara ste tudi sami na obisku pri sorodnikih ali znancih iz škatle ali krožnika vedno najprej izbrskali samo piškote v obliki srca, elipse, trikotnika, kvadrata ali polmeseca. Čeprav so v hrvaški tovarni Kraš v preteklih letih eksperimentirali s številnimi bolj ali manj posrečenimi novimi okusi – od maline, limone, tropikane do kokosa in lešnika –, še nobeden od njih ni dvignil toliko prahu kot najnovejša preobleka embalaže izvirne, generične različice. Gostiteljica ali gospodinja, kakor se glasi prevod besede domaćica, je na škatli dobila še pripise različnih poklicev, ki jih opravljajo ženske; torej gospodinja in programerka, gospodinja in menedžerka, gospodinja in umetnica, gospodinja in prodajalka, gospodinja in pravnica, gospodinja in medicinska sestra ... Z akcijo želijo spodbuditi zavedanje o tem, da ženske poleg svojega poklicnega udejstvovanja vsak dan praviloma same poskrbijo še za dom, kjer opravljajo tako imenovano nevidno, neplačano delo, ki bi si ga dejansko morali pravično razdeliti vsi člani gospodinjstva.