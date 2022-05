FOTOGALERIJA: Ta vojna ni naša!

Razstava v Galeriji Fotografija je del projekta Zgodilo se je čisto blizu nas, ki so ga pripravili ob 30. obletnici pričetka vojne in prihoda pregnancev iz BiH v Slovenijo

Jože Suhadolnik, Marjeta Doupona, Barbara Čeferin in Borut Krajnc

© Gašper Lešnik

Na razstavi spremljamo zgodbe beguncev, kot so jih skozi svoj objektiv zabeležili nekateri takratni fotografi tednika Mladina: Diego A. Gomez, Borut Krajnc, Barbara Čeferin in Jože Suhadolnik.

"Fotografije, ki so jih pred 30 leti, ko so Bošnjaški begunci prihajali v Slovenijo, posneli Mladinini fotoreporterji, so pričevanja, ki dokazujejo, da gre pri tem, kako bo uzrl drugega človeka, vedno za odločitev posameznika. Za odločitev, ali bo drugega človeka, ki je zaradi vojne, nasilja, revščine ali katerekoli druge okoliščine, zaradi katere je v danem trenutku nezmožen vplivati na svojo usodo in je na milost in nemilost prepuščen ljudem, ki posedujejo moč in oblast, prepoznal kot to, kar v resnici je - le človek," je ob razstavi zapisala Marjeta Doupona.

Več v fotogaleriji Gašperja Lešnika spodaj.