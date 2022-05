Dobrodelni koncert za žrtve vojne v Ukrajini

V četrtek, 12. maja, v ljubljanski Cvetličarni

Ukrajinski begunci na ukrajinsko-poljski meji

© Piotr Malinowski

Dobrodelni koncert Rumena podmornica bo 12. maja ob 19. uri v ljubljanski Cvetličarni, na katerem bodo nastopili: Help! A Beatles Tribute, Prismojeni profesorji bluesa, Nubira, Ana Kalan ter zmagovalci natečaja. Zbrani denar bo v celoti namenjen za humanitarno pomoč prizadetim v vojni v Ukrajini, ki bo dostavljen štirim slovenskim humanitarnim organizacijam za pomoč žrtvam te vojne.

"Začrtana strategija darovanja cilja na širok spekter humanitarne problematike, s katero se soočajo žrtve vojne v Ukrajini, in temu je podrejen tudi izbor partnerskih humanitarnih organizacij. Natančna delitev zbranega denarja pa bo določena po volji vsakega udeleženca na koncertu, po principu ena vstopnica - en glas. Vsak udeleženec bo na koncertu v izpostavljene bokse lahko oddal vstopnico z obkroženo (eno) izbiro. Če in kdor tega ne bo storil, bo denar od njegove vstopnice razdeljen na štiri (4) enake dele," so zapisali organizatorji.

Seznam sodelujočih humanitarnih organizacij:

Rdeči križ Slovenije : pomoč beguncem iz Ukrajine v Sloveniji, ljudem v Ukranjini deli hrano, vodo, higienske izdelke ter SIM kartice, nudi psihosocialno podporo ter pomoč pri prijavi in drugi administraciji, pomaga tudi pri evakuaciji, nudenju in učenju prve pomoči in iskanju pogrešanih.

: pomoč beguncem iz Ukrajine v Sloveniji, ljudem v Ukranjini deli hrano, vodo, higienske izdelke ter SIM kartice, nudi psihosocialno podporo ter pomoč pri prijavi in drugi administraciji, pomaga tudi pri evakuaciji, nudenju in učenju prve pomoči in iskanju pogrešanih. UNICEF Slovenija : nujna in psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam v Ukrajini in v sosednjih državah

: nujna in psihosocialna pomoč otrokom in njihovim družinam v Ukrajini in v sosednjih državah Srčna UL in Zveza prijateljev mladine Slovenije : pomoč študentom UL, ki jih je prizadela ukrajinska kriza; sofinanciranje najemnine in bivanjskih stroškov, nakup živil in oblačil, študijskega materiala, študiju namenjene računalniške opreme ali drugih nujnih potrebščin

in : pomoč študentom UL, ki jih je prizadela ukrajinska kriza; sofinanciranje najemnine in bivanjskih stroškov, nakup živil in oblačil, študijskega materiala, študiju namenjene računalniške opreme ali drugih nujnih potrebščin Food For Life Slovenija: razdeljevanje hrane v Ukrajini

Vse, ki se sami koncerta ne morejo ali ne željo udeležiti, organizatorji nagovarjajo, da karto kupijo in podarijo dragi osebi. Tako bo storjena dvojna sreča, najprej obdarjencu s karto in še nekomu, ki bo na ta račun prišel do obroka

V sklopu dogodka spodbujajo tudi darovanje "študenti za študente", kjer je za študente urejen 20-odstotni popust na redne cene vstopnic. Za uveljavljenje popusta študenti pišite na info@rumenapodmornica.si in priložite sliko veljavne študentske izkaznice ali potrdilo o vpisu.

xBnorR6t-7Q

iQ23WSKAnUo