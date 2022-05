»Vedno, kadar se izpostaviš, si nakoplješ cel kup novih sovražnikov«

IZJAVA DNEVA

"Vedno, kadar se izpostaviš, si nakoplješ cel kup novih sovražnikov (smeh). Izpostaviš se z idejo, da se boriš za pravo stvar. Niti ne za podpornike. Naletiš na cel kup ljudi, ki se jim prava stvar zdi malo bolj drugačna kot tebi. In kar naenkrat so skregani s teboj. Mislim, da se ne splača, da se izpostavljaš, ampak po drugi strani se moraš. Če se ne nihče ne bo, bo stanje nespremenjeno."

(Pevec in in kitarist Matevž Šalehar - Hamo o tem, ko je bil med glasnejšimi svaritelji posledic, ki so jih imeli ukrepi za zajezitev epidemije novega koronavirusa na industrijo srečanj, že leta 2010 pa se je izpostavili na prvem slovenskem glasbenem kongresu proti novemu predlogu zakona o medijih; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)