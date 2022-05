Skupnost, ki jo je uničil kapitalizem, razdelil rasizem in ubilo industrijsko izkoriščanje

Premiera dokumentarnega performansa Southwind Marka Požlepa, Maxima Berthouja in Davisa Freemana

© Mark Požlep

V Gledališču Glej v Ljubljani bo 12. maja ob 20. uri premiera dokumentarnega performansa Southwind Marka Požlepa, Maxima Berthouja in Davisa Freemana, ki "nas ponese v srce skupnosti, ki jo je uničil kapitalizem in razdelil rasizem". "In ubilo industrijsko izkoriščanje. Če ste kadarkoli želeli razumeti, kako se je Ameriki zgodil Trump. In zakaj populizem deluje," so zapisali v Gleju.

Doma zgrajen parnik, vseh 3.730 kilometrov reke Misisipi in dva evropska umetnika v osrčju Združenih držav Amerike. Maxime Berthou in Mark Požlep nas v kinematografskem eseju popeljeta na dvomesečno avanturo vzdolž mitske reke, ki sta ga opravila leta 2019. V njem vidimo ljudi, ki sta jih spoznala med svojo avanturo, ter brutalni portret vsakdanjega življenja v mestih ob Misisipiju, kjer še vedno trpijo zaradi rasizma.

Esej je kombinacija filma in performansa v živo, ki ga izvaja ameriški igralec Davis Freeman. Če z esejem svoj pogled na reko Misisipi in portret ZDA ponudita Mark in Maxime, skozi performans glas ponovno dobi druga stran, ki si s tem obratom vzame pravico do ugovora. Davis Freeman ob steklenici moonshina tako izzove njune zaključke ter obrne pogled: "Prišla sta, da nas razgalita, zdaj bomo mi razgrnili vaju!"

"Southwind zasleduje kronologijo projekta v gibanju in ga prevaja v arhiv osebnih izkušenj, ustnih zgodovin, prepisov in disproporcionalnih produkcijskih mehanizmov. Na praksi temelječa raziskava gradi edinstveno uemtniško metodologijo performansa v trajanju, ki jo Požlep in Berthou razvijata že skoraj deset let. Antropološka popotovanja so oblika performansa v trajanju, ki ga avtorja nato prevedeta v raznolike medije, od vizualne do filmske in uprizoritvene umetnosti."

Avtorja projekta: Mark Požlep, Maxime Berthou, performer: Davis Freeman, dramaturgija: Mark Požlep, Maxime Berthou in Davis Freeman, dramaturško svetovanje: Grzegorz Reske, Marta Keil, oblikovanje svetlobe: Grega Mohorčič, zvočna podoba: Gašper Piano, scenografija in kostumografija: Mark Požlep, Maxime Berthou, Davis Freeman, vodja tehnike: Grega Mohorčič, tehnična podpora: Brina Ivanetič, Žan Rantaša, Klemen Švikart.