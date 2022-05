»Stranišče je prostor, kjer so vsi enaki«

Javna stranišča v Tokiu navdih za nemškega režiserja Wima Wendersa

Wim Wenders

© Pietro Naj-Oleari / Flickr

Velikan evropske kinematografije Wim Wenders snema film o projektu urbane prenove, v katerem vrhunski arhitekti 17 umazanih sanitarij v središču Tokia spreminjajo v umetniška dela. Do zdaj so dokončali in je v uporabi 12 stranišč. Večinoma so v parkih in ob postajah javnega prometa.

Med njimi je moč najti stranišče s pisanimi prozornimi kabinami, ki postanejo neprozorne, ko so vrata zaklenjena. In stranišče z lesenimi ploščami, ki ga je zasnoval arhitekt olimpijskega stadiona Kengo Kuma. Vsa stranišča v novi preobleki so v tokijskem predelu Shibuya. Njihova uporaba je brezplačna in so dostopna tudi gibalno oviranim osebam na invalidskem vozičku. Za njihovo brezhibno čistočo skrbi posebna ekipa vzdrževalcev.

"V ideji, v celotnem okolju je nekaj zelo japonskega. In skoraj mislim, da je to utopična ideja. Ker je stranišče prostor, kjer so vsi enaki. Ni bogatih in revnih, ni starih in mladih, vsi so del človeštva," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Wenders na novinarski konferenci.

Režiser je še povedal, da so se nanj obrnili organizatorji projekta prenove, ki so ga poimenovali Tokijsko stranišče. Navdihnili so ga za snemanje filma s štirimi kratkimi zgodbami. Čistilca v filmu igra znani japonski igralec Koji Yakusho.

Kot je še povedal Wenders, ga še posebej veseli sodelovanje s priznanim arhitektom Tadaom Andom (80), čigar bleščeče okroglo stranišče ima tanke letve, ki prepuščajo svež zrak, ko si ljudje umivajo roke. "Tako sem bil vesel, ko sem pred dnevi videl njegovo stranišče in videl, kako se je poigral s svetlobo (...) Pomislil sem, to je dragocen kraj," je še dejal.

"Obožujem arhitekturo. V drugem življenju bi zagotovo želel biti arhitekt," je še povedal 76-letni Wenders, ki je ustvaril številne kultne filme, vključno s filmi Nebo nad Berlin, Buena Vista Social Club in Pariz, Teksas.

Ando je na novinarski konferenci povedal, da v številnih državah "javna stranišča ne veljajo za nekaj lepega". "Torej sem pomislil, da lahko ta čudovita stranišča ljudem z vsega sveta prenesejo občutek japonske lepote," je dodal.

PREBERITE TUDI: