Nova pesniška zbirka Toma Vebra

Predstavitev bo 18. maja v Vetrinjskem dvoru v Mariboru

Tom Veber

© Urška Boljkovac

V Vetrinjskem dvoru Maribor bo 18. maja ob 20. uri potekal pesniško-pogovorni večer, kjer bo Tom Veber predstavil svojo novo pesniško zbirko Do tu sega gozd, ki je pravkar izšla pri založbi ŠKUC, v zbirki Lambda. Pogovor bo vodila Špela Setničar, dogajanje pa bo posprestril nastop Patricije Škof.

"Pesmi slikajo sodobno družbeno realnost, toda njihove teme so večne: posameznikova identiteta, ljubezen, erotika in nasilje. V središču je homoerotična ljubezen, včasih nazorno poltena, spet drugič skrivnostna in hrepenenjska. Ker ljubezen ne pozna meja, v pesmih prav vsak bralec lahko odkrije odtenke lastnega čustvovanja in čutenja, toliko bolj, ker avtor uporablja izredno bogat emocionalni register in se ne sramuje razkrivanja svoje zasebnosti," je zapisal Igor Divjak v spremni besedi.

Tom Veber je pesnik, performer, vizualni umetnik, urednik in kulturni producent. Kot igralec in plesalec je nastopal v gledališču Glej, PTL-ju, Kinu Šiška, Klubu Tiffany in v English Student Theatre. Kot pevec je sodeloval s pevskimi zbori Sankofa, Beegesus, APZ Maribor in APZ Tone Tomšič. Poezijo objavlja v literarnih revijah Poetikon, Dialogi, Mentor, Literatura, Apokalipsa in Rast. Sodeluje na pesniških slamih in s pesniško monodramo Realizem je rezerviran za klovne gostuje po Sloveniji, z njo je med drugim nastopil tudi na festivalih Trnfest in Poleti v NUK. Je zmagovalec Pesniške olimpijade 2018, uvrstil pa se je tudi v finale Pesniškega turnirja 2019 in zmagal na MKC-jevem natečaju »Ali govoriš emojščino« in na natečaju Naj pesem 2020 v sklopu festivala Dnevi poezije in vina. Njegove pesmi so bile objavljene na Hrvaškem, Madžarskem, v Grčiji, Franciji, Avstriji, Nemčiji, Rusiji in na Kitajskem, nekaj njegovih pesmi je bilo objavljenih tudi v nemški antologiji Mein Schwules Auge, kjer se s svojimi deli predstavljajo gejevski literati in umetniki iz celega sveta.

Izdal je pesniško zbirko Točka preloma (2019). V letu 2019 je postavil pet razstav kjer se je ukvarjal s prostorsko postavitvijo poezije. V letu 2020 je bil del plakatne akcije Moč besede, v katerem so bodrilne verze različnih pesnic_kov razstavili po Mariboru. Je glavni urednik spletne platfome Stigma, uredil pa je tudi antologijo pesniške skupine Psevdopoeti, Milimeter in pol in izbor del mladih slovenskih LGBTQ+ ustvarjalk_cev Srca v igri. V letih 2018, 2020 in 2021 je v sklopu festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru in projekta Maribor skozi rožnata očala organiziral literarne večere z naslovom Mlada slovenska LGBTQ+ literatura. Je prejemnik JAK-ove štipendije za perspektivnega ustvarjalca na področju literature (2019, 2020, 2021).