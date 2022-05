Poetike umetniškega videa in filma

V četrtek se bo pričela druga izdaja mednarodnega festivala eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana

Luka Prinčič: rans.fail/xenotopic.network

Od 19. do 21. maja bo v Ljubljani potekala druga izdaja mednarodnega festivala eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana. Festival, ki ga organizirata SCCA-Ljubljana/Postaja DIVA in Slovenska kinoteka, bo v treh festivalskih dnevih predstavil raznolike avtorske poetike, raziskovanja in eksperimentiranja na področju umetniškega videa in filma.

Festival bodo odprli v Slovenski kinoteki s predavanjem o etiki kuriranja filma in videa kuratorke in sodirektorice evropskega Media Art Festivala EMAF v Osnabrücku Katrin Mundt. Posebej za festival je pripravila tudi izbor eksperimentalnih in esejističnih filmov z naslovom Zagonetke.

Marina Kožul, sodirektorica festivala eksperimentalnega filma 25 FPS iz Zagreba, je pripravila program eksperimentalnih filmov Dinamika prostora hrvaških avtoric različnih generacij. Retrospektiva priznanega hrvaškega avtorja Vladislava Kneževića, ki od leta 1988 ustvarja samosvoj opus v duhu avantgardne rabe filmskega jezika, bo prikazana v več sklopih. Del programa bo predvajan v stereoskopski 3D projekciji, na VR točki v kavarni kinoteke pa se boste lahko potopili v 360-stopinjski prikaz njegovega filma Aqualia (2021).

Z avtorjem bodo pripravili tudi mojstrsko delavnico, namenjeno mladim ustvarjalkam in ustvarjalcem. V sodelovanju z arhivskim oddelkom Slovenske kinoteke bodo premierno predstavili dva digitalno restavrirana filma in iz 8 mm filmskega traku prikazali zgodnja dela Vinka Rozmana, enega od pionirjev amaterskega filma v Sloveniji.

Pomemben del festivala predstavlja kuriran program dijaških in študentskih filmov in videov V-F-X: Gen.Z, ki bo na ogled na spletni platformi Baza slovenskih filmov. Festival se bo zaključil s premiero raziskovalnega AV projekta Luke Prinčiča trans.fail/xenotopic.network v Cukrarna baru. Po performansu sledi druženje ob glasbi DJ Le Berga.