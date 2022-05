»Če neki ruski umetnik nasprotuje Putinu, to ne pomeni nujno, da podpira Ukrajince«

IZJAVA DNEVA

"V resnici gre za precej široko vprašanje, ki obsega veliko vidikov. Pavlo Makov je na primer povedal tudi, da so ga povezovali z južnoruskim slikarskim valom, to pa nima nobenega smisla. Ni bil del takega gibanja, niti takega gibanja ni bilo. Poleg tega je v osemdesetih in devetdesetih letih ruska umetnost veljala za hladno, ukrajinska pa toplo. Kaj to sploh pomeni? To je precej nenavadno in neprofesionalno razumevanje ukrajinske umetniške tradicije. Poleg tega imamo na primer tudi konceptualno umetnost in v ukrajinski umetnosti ni samo enega gibanja. Bi pa rekla, da so naša trdna politična prepričanja povezana tudi s krimskim vprašanjem, saj se v pogovoru z ruskimi intelektualci še vedno pogosto pokaže nerazumevanje tega, kaj se je pravzaprav v preteklosti dogajalo s Krimom. Poleg tega to široko vprašanje vključuje zgodovino množičnega zatiranja in ubijanja v različnih obdobjih, pa tudi poskus razumevanja, kako je to vplivalo na nas. Dodala bi še, da če neki ruski umetnik nasprotuje Putinu, to ne pomeni nujno, da podpira Ukrajince. Veliko umetnikov, ki v praksi kritizirajo Putina, kljub temu poveličuje rusko kulturo, na Ukrajino pa gledajo imperialistično. Čeprav sem sama odraščala na ruskem govornem območju, se sploh nisem navduševala recimo nad Puškinom, in če govorimo o sodobni popularni kulturi, sta name bolj vplivali zasedbi The Prodigy in Tupac kot pa ruska glasba."

(Ukrajinska piska, kuratorka in raziskovalka Kateryna Iakovlenko o tem, da vojna in nasilje popolnoma spremenita mejo med umetniško gesto in aktivizmom, zato je o odzivu na grozote treba razmišljati širše; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)