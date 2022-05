»Moč muzejev je tudi v tem, da znajo izobraževati«

Predsednica Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija Kaja Širok je ob mednarodnem muzejskem dnevu poudarila večplastnost moči muzejev

Kaja Širok

© Uroš Abram

Predsednica Mednarodnega muzejskega sveta (Icom) Slovenija Kaja Širok je na današnji novinarski konferenci ob mednarodnem muzejskem dnevu poudarila večplastnost moči muzejev, ki je nosilna tema letošnjega mednarodnega dne. Hkrati so pri Icom Slovenija predstavili rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine Jugovzhodne Evrope.

Kot je še povedala Kaja Širok, je moč muzejev tudi v tem, da se ti zavedajo vloge in pomena, ki ga imajo, ter svojega poslanstva na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Moč muzejev je po njenih besedah tudi, da znajo izobraževati, tako fizično kot tudi digitalno, ter v solidarnosti, "ki gradi naše delo in prihodnost muzejske stroke".

Gre za solidarnost v ožjem smislu v času pandemije covida-19 in širše v obliki podpore ukrajinskim muzejem in njihovim muzealcem, je dodala.

"Moč muzejev je tudi, da se oglasijo, ko prihaja do težav in kršitev zakonodaje, ki je vezana na ohranjanje kulturne dediščine. Muzeji so javna služba in delajo v korist celotne skupnosti," je še povedala predsednica Icom Slovenija.

Icom Slovenija je na današnji novinarski konferenci predstavil še rdeči seznam ogroženih predmetov kulturne dediščine Jugovzhodne Evrope, kamor sodi tudi Slovenija. Na seznamu niso predstavljani predmeti, ki so bili odtujeni ali so izginili, ampak gre za listo ogroženih muzealij, ki lahko pride prav v študijske namene ali praktično na mejnih ali carinskih kontrolah. Ta seznam je simboličen, želi prikazati, kaj izginja, je še pojasnila Kaja Širok.

Na seznamu je kar nekaj predmetov iz Slovenije, ki se tematsko vežejo na različne kategorije. Gre tako na primer za predmete iz cerkva, manjše podobe in glinene predmete kot tudi za Plečnikovo dediščino in Zemljevid slovenske dežele in pokrajin na papirju Petra Kozlerja.

Icom Slovenija je danes tudi razpisal nagrado za mednarodne dosežke slovenskih muzejev, ki jo običajno podelijo jeseni za mednarodno prepoznavne projekte slovenskih muzejev. Lani je nagrado Icom Slovenija prejel Slovenski etnografski muzej za razstavo o raziskovalki slovenskega porekla, ki je svojo znanstveno in raziskovalno delo s področja etnologije, antropologije in etnolingvistike posvetila staroselskim ljudstvom Paragvaja, Branislavi Sušnik.

Mednarodnemu muzejskemu dnevu se danes pridružuje večina slovenskih muzejev po vsej Sloveniji in v večini ponujajo brezplačni vstop na svoje razstave in programe. Ob tem muzeji za obiskovalce pripravljajo dodatne zanimive vsebine. Pri Icom Slovenija so ob tem za STA navedli, da natančne številke slovenskih muzejev, ki letos obeležujejo mednarodni muzejski dan, ne morejo podati, a lahko potrdijo, da se je praksa obeležitve mednarodnega muzejskega dne pri slovenskih muzejih dobro uveljavila.

Število muzejev se v Sloveniji razlikuje glede na različne evidence, v razvid je vpisanih 56 muzejev, članov Skupnosti muzejev Slovenije je okoli 90, a je muzejev v Sloveniji še veliko več, so za STA še pojasnili pri Icom Slovenija.

Slovenski muzealci se danes srečujejo tudi na strokovnem srečanju, na katerem beseda teče predvsem o potencialih slovenskih muzejev. Slovenski državni muzeji pa so ob mednarodnem muzejskem dnevu pripravili skupno panojsko razstavo z naslovom Skrita moč muzejev. Na njej se državni muzeji predstavljajo z izbranimi podobami raznolikih predmetov, zbirk ali zgodb iz svojih depojev.

Icom Slovenija je pripravil tudi urbano razstavo muzejskih plakatov, ki so jih pripravili posamezni muzeji in galerije in so povezani z letošnjo temo mednarodnega muzejskega dne. S svojimi plakati je sodelovalo 32 slovenskih muzejev.

Icom je leta 1977 določil 18. maj kot mednarodni muzejski dan z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto ta dan obeležijo v več kot 40.000 muzejskih ustanovah v 158 državah sveta.