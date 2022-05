In najšibkejši člen?

(perspektive in meje koalicije svobode)

© Franco Juri

»Za tiste, ki smo menili, da prejšnja vlada ni tako zelo rušila demokratičnih temeljev, kot so nekateri želeli pokazati, se zdaj postavlja vprašanje, kaj bo, ko bodo ljudje opazili, da velikih sprememb v neodvisnosti, v delovanju demokratičnih institucij pravzaprav ne bo. Nekega velikega napredka, razen seveda v demokratičnem dialogu, ne more biti. … Ampak hočem reči, da utegnejo ljudje čez pol leta ali leto ugotoviti: pa saj ni nekega zelo velikega demokratičnega presežka glede na prejšnjo vlado. Ker prej ni bilo tako velikega demokratičnega deficita. ... S predsednikom vlade nisva bila nikoli politična sopotnika. Vedno zgolj tekmeca, ki pa sta znala vendarle spoštljivo sodelovati. Za marsikoga je to strašna stvar in je name zelo jezen, jaz sem pa na to ponosen.«

— Kmalu odhajajoči predsednik Pahor ni izkoristil priložnosti, da bi prikril patološko odvisno razmerje do še prej odhajajočega avtoritarnega predsednika vlade, SD pa ni izkoristila priložnosti, da bi se kategorično distancirala od svojega predsedniškega kandidata (Večer, 7. 5. 2022)

»Huda provokacija Levice: Družinski resor bi vodil aktivist LGBT, ki je želel spremeniti definicijo družine.«

— Naslov članka na Nova24TV

Seveda ni bilo zavestno načrtovano, a verjetno bo novi minister za delo, družino in socialne zadeve strelovod, ki bo vsaj nekaj časa ščitil ta čas precej zmedeno in ranljivo koalicijo. Če malo pobrskate po gnusobi madžarskih in cerkvenih medijev, boste dojeli, kaj je javno mnenje Janševega ljudstva in kje mentalni in moralni horizont janšizma. Zanimivo, glede na to, da je v Srbiji že pet let na čelu vlade deklarirana lezbijka Ana Brnabić, njena partnerka, sicer zdravnica, pa jima je med premierskim mandatom rodila sina in povrhu je Ana po dedovi strani hrvaškega rodu, pa vseeno njena družinica v pozitivnem kontekstu polni družabne kronike srbskega rumenega tiska, je očitno, da je slovenska desnica pod Janševim in Toninovim vodstvom mentalno bliže Putinovi Rusiji kot Vučićevi Srbiji. Kakorkoli, izbira aktivista LGBT za ministra bo nekoliko odvrnila pozornost od realnih meja in pomanjkljivosti Golobove koalicije, ki se v teh dneh že jasno nakazujejo. In se bodo (bomo) z njimi – se bojim – bolj kot opozicija in njeno ljudstvo ukvarjali sami volivci koalicije svobode. Namreč, z lahkotnimi obljubami in napovedmi. Tudi z Golobovim slabim razumevanjem pravnega reda Republike Slovenije, ki onemogoča preprosto saniranje kadrovske tempirane bombe, ki jo je nastavil Janša, pa z lahkotno, prehitro dano obljubo o odpravi dvojnega statusa zdravnikov, pa o uvedbi 30-urnega delovnika, kar sedaj že revidirajo in redefinirajo ... Ne gre za to, da bi bili predlogi nesprejemljivi. A vsaj kratkoročno niso uresničljivi. In slabše je dajanje všečnih obljub, ki jih ne izpolniš, kot lakonična zadržanost in postopno nadgrajevanje vsebin ...