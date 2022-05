Ljubljano bo razsvetlila Svetlobna gverila

Od 23. maja do 18. junija

Knnz & Uno.tisto: Sam si plačilo za vse

© Arhiv Svetlobne gverile

V ponedeljek, 23. maja ob 21.30 bo Ljubljano znova razsvetlila Svetlobna gverila. Ob osrednji festivalski razstavi v Galeriji Vžigalica se obeta tudi serija svetlobnih postavitev na zunanjih površinah v neposredni okolici galerije in izbranih lokacijah po Ljubljani. Tema šestnajste edicije festivala je Sence in refleksije in je zastavljena široko; sence in refleksije ne gre razumeti zgolj kot formalno raziskovanje svetlobnih pojavov senc in odbojev, temveč gre tudi za metaforično obravnavo najrazličnejših sledi in refleksij, ki jih v zavesti subjekta pušča sodobni čas. Kuratorja festivala sta Katerina Mirović in Marko Vivoda.

Festival bodo odprli s skupinsko razstavo v Galeriji Vžigalica, na kateri bodo predstavljena nova dela domačih umetnikov Stran22, Andreja Štularja in Janeza Grošlja ter Ane Karlin, pridružila pa se jim bosta še gosta iz tujine Erik Mátrai in Moritz Wehrmann.

Interdisciplinarni kolektiv Stran22 predstavlja novo instalacijo Ambigram. Projekt, ki temelji na principu camere obscure, že z samim naslovom implicira določeno dvoumnost, ambigviteto podobe, ki se prelamlja in gledalca tako vpelje v svet med navideznostjo in resničnostjo.

Madžarski umetnik Erik Mátrai je s projektom Turul poustvaril istoimensko božansko ptico, ki nastopa v madžarski mitologiji. Projekt se na ironičen in kritičen način odziva na sprego visokotehnoloških nadzornih orodij in predmodernih političnih teženj, ki v marsikateri deželi odločno oblikujejo aktualno družbeno stvarnost.

Eruk Matrai: Turul

© Arhiv Svetlobne gverile

Projekt Disociacija Ane Karlin izhaja iz raziskovanja in tematiziranja človekove fizične podobe kot ključnega elementa, ki določa posameznikovo identiteto. Umetnica s pomočjo svetlobe manipulira z gledalčevim odsevom in posledično ustvarja nove oblikovne in pomenske plasti avtoportreta.

Sorodne poudarke pri raziskovanju človekove fizionomije najdemo tudi v projektu nemškega umetnika Moritza Wehrmanna. Projekt z naslovom Alter ego zahteva dva gledalca, katerih podobi se ob samoopazovanju poenotita in postaneta eno, s čimer se ustvarja nenavadna potujitev. Delo tako ustvarja občutek izgube lastnega jaza (identitete), osamitve in hkrati popolne empatije do Drugega.

Pod projekt z naslovom Mesto – skica se podpisujeta Andrej Štular in Janez Grošelj. Avtorja sta zasnovala celostni prostorski ambient s številnimi detajli, kamor se med statične podobe vrinja niz gibljivih elementov in vsakovrstnih strojnih mehanizmov, ki gledalcu s pomočjo svetlobe, senc in zvoka pričarajo dinamično kakofonijo sodobnega mesta.

Ana Karlin: Disociacija

© Arhiv Svetlobne gverile

"Program festivala smo oblikovali z mislijo na aktualni čas, ki od vseh nas zahteva poglobljeno motrenje nas samih, s tem pa tudi naše okolice. Umetnost je od nekdaj nastavljala zrcalo zunanjemu svetu in tudi na pričujoči festivalski ediciji lahko srečamo vrsto projektov, ki tako ali drugače reflektirajo aktualni trenutek ter raziskujejo bodisi njegove politične ali socialne implikacije ali pa se po drugi strani podajajo v izrazito subjektivno zastavljene komentarje osebne oziroma družbene stvarnosti," so zapisali organizatorji festivala.

Letošnja edicija prinaša vrsto gostovanj mednarodnnih umetnikov, glavnina programa pa je zaznamovana z novimi deli domačih umetnikov in umetnic. Tudi letos je potekala vrsta delavnic, tako za vabljene umetnike kot dijake oziroma študente ljubljanskih šol, akademij in fakultet, ki so pod mentorstvom odličnih pedagogov in umetnikov sodelovali v izobraževalnih programih Laboratorija Svetlobne gverile. Poleg delavnic za najmlajše se letos podajajo tudi na področje performativnega, pripravili pa bodo tudi vodstva s kolesi (vsak četrtek in soboto ob 21. uri).