Lezbična prihodnost

Od 24. do 29. maja bo v Ljubljani potekal 8. festival Lezbična četrt

Protiputinovska zasedba Pussy Riot bo 26. maja nastopila na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi

© Denis Bochkarev / Wikimedia Commons

Od 24. do 29. maja bo v Ljubljani potekal 8. festival Lezbična četrt, ki ga pripravlja Društvo Škuc. Letošnji festival obeležuje kar dva jubileja: 35-letnico lezbičnega gibanja in 50-letnico delovanja Škuca. Vrhunec dogajanja bo koncert razvpite aktivistične skupine Pussy Riot (26. maja na letnem vrtu Gala hale na Metelkovi), festival pa se bo zaključil z zabavo ob izidu Lezbozina in s tradicionalnim nedeljskim Astrobrančem.

Festival Lezbična četrt bodo odprli 24. maja ob 21.00 v Slovenski Kinoteki z izborom kratkih filmov z lezbičnimi tematikami, ki so jih posnele slovenske režiserke. Filmi, nastali po letu 2008, so bili sprva predvsem aktivistična pričevanja, a tudi gverilski odzivi na lezbofobijo, nevidnost lezbijk, nasilje in diskriminatorne prakse v Sloveniji. Na ogled bodo filmi Homo-risk (2008) in Prvovrstni. Drugi (2009) kolektiva Vstaje Lezbosov, Lezbični klub v vsako vas Vesne Vravnik, filmi Maše Zie Lenárdič in Anje Wutej: Disconnected (2018), Not Your Ordinary Sister (2009) in Pussy Cruising (2021), raziskovalno-aktivistični projekt I Am That Lesbian Your Mother Warned You About (2014) režiserk Eve Kokalj in Petre Hrovatin ter film Simone Jerala Stanovanje št. 4 (2012).

Rdeča nit letošnjega festivala Lezbična četrt je leztopija, torej lezbična prihodnost, ki jo je v heteroseksistični in patriarhalni družbi treba vedno razumeti kot radikalno nemogočo utopijo. O lezbičnih iniciativah, ki so od konca osemdesetih let pa do danes pretendirale k oblikam alternativnih lezbičnih skupnosti v Sloveniji, bo govora tudi na okrogli mizi ob jubilejni petintridesetletnici lezbičnega gibanja.

Na literarnem področju bodo oblike leztopije ubesedili prispevki z literarnega poziva o leztopijah in pa eseji povabljenih avtoric v novi številki biltena Lesbozine. Literatura ostaja pomembno področje boja slovenskega lezbičnega aktivizma, kar bodo poskusile ujeti tudi na praktični delavnici Izmenjevalnice zgodb: kvir edišn, v Bralnem klubu: Zvok ženskih korakov pa vas bodo povabile_i k branju kratke zgodbe iz zbirke Hrup iz lope irske pisateljice Mary Dorcey.

Vprašanja optimizacije iskalnikov (npr. google), ki v slovenščini še vedno prikazujejo vsebine vprašljive kakovosti o LGBTIQ+ temah, se bodo lotile_i na delavnici Digitalnega aktivizma, prostor za psihodramsko spontanost in skupno kreativno razmišljanje o naših identiteah pa bodo odpirale_i na Psihodramski delavnica: leztopija lezbičnosti in skupnosti.

