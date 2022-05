»Ne bi šla v tujino, če ne bi bila prisiljena«

IZJAVA DNEVA

"V Moderni galeriji je prišlo do nekega prevrata. Oblast je uporabila svoje formalne možnosti, spremenili so ustanovitveni akt, kar ni bilo pravilno, in ga prilagodili svojemu kandidatu, ki je bolj ustrezal tisti politični opciji. Stroka je bila proti, enako uslužbenci Moderne galerije, ki so se pred kratkim večinsko oglasili z javnim pismom proti aktualnemu vodstvu, ki po njihovem mnenju uničuje to institucijo. Jaz sem odšla z neko žalostjo, saj sem v Moderno galerijo vendarle vložila velik del svojega življenja. Z nekaterimi ljudmi sem delala več kot 20 let in je bila to neka moja druga družina. Gledati vse to ni lahko. Sama pri teh letih tudi ne bi šla v tujino, če ne bi bila prisiljena."

(Zdenka Badovinac, nekdanja direktorica Moderne galerije v Ljubljani, ki je 1. marca prevzela mesto direktorice Muzeja sodobne umetnosti (MSU) v Zagrebu, o tem, da je v Moderni galeriji prišlo do nekega prevrata; v inetrvjuju za STA)

Zdenka Badovinac

© Uroš Abram

PREBERITE TUDI: