Fotografinja krvavih vojn sicilijanske mafije

V Galeriji Jakopič bo od 24. maja do 2. oktobra na ogled razstava ene vidnejših predstavnic italijanske fotografije Letizie Battaglia

Letizia Battaglia: Segesta, 1986

V Galeriji Jakopič bo od 24. maja do 2. oktobra na ogled razstava ene vidnejših predstavnic italijanske fotografije Letizie Battaglia z nalovom Fotografija kot življenjska izbira, ki skozi izbor 300 fotografij predstavlja njen celotni opus. Fotografije, od katerih številne še niso bile razstavljene, razkrivajo družbeni in politični kontekst, v katerem so bile posnete, objavljene, razstavljene, doživete in interpretirane. Kuratorka razstave: Francesca Alfano Miglietti.

Razstava, ki jo je premierno pripravila beneška fotografska galerija Tre Oci, predstavlja celotni opus Letizie Battaglia skozi izbor 300 fotografij, ki so razdeljene po temah (portreti fotografov, žensk, Sicilijancev, živali in mest, kot so Palermo, Milano in Pariz), tematske sklope pa zaznamujejo tudi politika, življenje, smrt, ljubezen in obzorja.

Izbor posreduje močno radikalizirane ideje, značilne za celotno delo Letizie Battaglia. Njen način fotografiranja ljudi, krajev in dogodkov nikoli ne zapade v klišeje, temveč družbeno kritiko posreduje preko preizpraševanja vizualnih postulatov sodobne kulture. Razstavo zaokrožata še dokumentarna filma: La Mia Battaglia (režija: Franco Maresco) in Amore Amaro (režija: Francesco G. Raganat).

Letizia Battaglia: Palermo Pride, 2018

"Letizia Battaglia, revolucionarka po slogu in vsebini, je svoje delo dojemala kot manifest, s katerim je svoja prepričanja podajala na neposreden, resničen, poetičen in kultiviran način ter s tem revolucionirala vlogo fotografske kronike. Metoda in pogled Letizie Battaglia sta bila selektivna, zaradi svojih subjektov je postala kontroverzen mit v svetu fotografije, saj so jo vselej pritegnile realne in neposredne podobe. Njeno življenje je zaznamovala gorečnost, ki jo je usmerila v družbeni angažma. Pogled Letizie Battaglia nikoli ni zanemaril senc," je ob razstavi zapisala kuratorka Francesca Alfano Miglietti.

Iz opusa Letizie Battaglia so najbolj znane podobe, ki z aktivistično strastjo pripovedujejo o krvavih letih vojn sicilijanske mafije. Kljub temu se je otepala pripisanega ji slovesa "fotografinje mafije." S svojimi črno-belimi podobami se je raje predstavljala kot pričevalka dogajanja v rodnem mestu, ki ga je redno dokumentirala, praktično do konca. Med njenimi najljubšimi motivi so bili otroci in mlade ženske, kot izraz neke mogoče prihodnosti.

oj7Tl8qvF7g