ALUO se predstavi

Od 27. do 30. maja razstava študentov ljubljanske akademije za likovno umetnost in oblikovanje

Na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO) bodo 27. maja odprli Odprto akademijo: ALUO razstavo 2022. Gre za zaključno letno predstavitev več kot 500 študentk in študentov Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Razstava bo skupaj s spremljevalnimi dogodki na ogled od 27. do 30. maja, na treh lokacijah (Dolenjska 83, Erjavčeva 23, Tobačna 5).

"Številni študijski programi in smeri Akademije za likovno umetnost in oblikovanje se prepletajo, prehajajo prek mej, prek medijev, mešajo različne discipline in forme. So v temelju interdisciplinarni ter interaktivni. Akademija je spodbudno in kreativno okolje za svobodomiselne, ustvarjalne mlade ljudi, za senzibilne osebnosti zunaj formatov, klišejev. In še: je prostor, kjer se lahko ustvarjalno razmišlja, zunaj kalupov, na nove, individualne načine. Zakaj individualno? Ker vsak raziskovalec/ka, umetnik/ca, oblikovalec/ka, restavrator/ka, išče svojo pot. Avantgardni ustvarjalci so vedno – kot se sicer stereotipno reče, ampak je res – 'pred svojim časom', saj odkrivajo in si zamišljajo nove izraze, vsebine in ideje, ustvarjajo nove svetove," je zapisal prof. Alen Ožbolt, dekan UL ALUO.

V petek, 27. maja, se bodo zvrstili naslednji dogodki:

(16.00): Odprtje na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje – “Vodstvo za vse, ki jih želim spoznati”, Unikatno oblikovanje ) ter na Oddelku za oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija) – Dolenjska 83

(18.00): Odprtje na Oddelku za restavratorstvo ter na smeri Video, animacija in novi mediji (Oddelek za slikarstvo) – Tobačna 5

(20.00): Odprtje na Oddelku za kiparstvo, Oddelku za slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika) in Katedri za teoretične vede – Erjavčeva 23

(20.00): Performans študentk_ov kiparstva na travniku – Erjavčeva 23

(20.30): Performans študentk_ov kiparstva v ateljeju na Oddelku za kiparstvo (pritličje) – Erjavčeva 23

(21.00–24.00): After Party (druženje na vrtu) – Erjavčeva 23

