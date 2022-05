Prvi ljubljanski umetniški vikend

Ljubljana Art Weekend bo potekal od 27. do 29. maja

Mateja Bučar: Bila bi palma

Od 27. do 29. maja bo v organizaciji Ravnikar Gallery Space potekal prvi Ljubljana Art Weekend, ki bo povezal ključna prizorišča sodobnih umetnosti v Ljubljani. Iniciativa Ljubljana Art Weekend si podobno kot njene številne evropske paralele prizadeva združiti organizacije in institucije, galerije, muzeje in projektne prostore, posvečene predstavitvi in promociji sodobnih umetnosti ter tako prispevati h krepitvi lokalne umetniške scene, njene pluralnosti in živosti.

V sodelovanju s 35 partnerji so pripravili bogat program: več kot 100 razstav in odprtij, vodstev s kuratorji, strokovnih vodstev, delavnic, okroglih miz, performansov ter pogovorov z umetnicami in umetniki, ki jih bo več kot 300. Med 27. in 29. majem bo vsaj med 12. in 18. uro vsem obiskovalcem zagotovljen tudi prost vstop.

"Iniciativa Ljublana Art Weekend se zavzema, podobno kot njene številne evropske paralele, za ustrezno prezentacijo in promocijo sodobne vizualne umetnosti. Ta v številnih nacionalnih kulturnih pobudah ni deležna celostne ali sistematične obravnave, ki ji kot dinamičnemu in hitro napredujočemu polju prav gotovo pripada. Ljubljana Art Weekend si zato prizadeva za snovanje sklopa dogodkov, v obliki razširjenega programa, ki bi enkrat na leto sodobno vizualno dogajanje jasno postavili v ospredje. Na ta konec tedna bodo imeli tako domači kot tuji ljubitelji umetnosti priložnost obiskati Ljubljano in od blizu spoznati tukajšnje bogato in živahno sodobno umetniško prizorišče," so zapisali organizatorji.

Projekt prav tako raziskuje mehanizme, kako narediti sodobno umetnost bolj dostopno, jo približati raznolikim publikam, ki sicer ne zahajajo v galerijske in druge umetnostne prostore, in zasleduje načine, kako bi jih tovrstno "festivalsko" zastavljen projekt morda prepričal ter jim ponudil širok nabor možnosti, da se spoznajo z ljubljansko umetniško sceno v njenem "naravnem okolju." "Kot platforma bomo zavezani h krepitvi lokalne sodobne vizualne umetnosti kot dragocene in ključne prvine sodobne družbe, vso leto bomo spodbujali sodelovanja med institucijami in promovirali vrhunsko umetnost in njene umetnike. Enkrat na leto pa bomo skupaj odprli svoja vrata za predstavitev nove umetnosti, tako na spletu kot na različnih lokacijah po Ljubljani," so še zapisali organizatorji.

Ljubljana Art Weekend je vključen v mednarodno mrežo podobnih iniciativ: sodelovanje med različnimi evropskimi mesti na eni strani promovira lokalno umetnost in njene specifike, na drugi pa deluje horizontalno in ustvarja nove povezave med ljudmi v Ljubljani in širše, med Ljubljano ter vsemi drugimi sodelujočimi mesti. Z izjemnim programom želimo vzpodbuditi vzpostavitev stikov in sodelovalnih pobud med umetniki, profesionalci iz sektorja, umetniškimi kolektivi, strokovno javnostjo, širšo umetniško skupnostjo, zbiratelji, javnimi in zasebnimi institucijami, podjetji in splošno javnostjo, tako domačo kot tujo.

Podrobnejši program je dostopen na tej povezavi >>