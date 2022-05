Pipijev strel v parlament

(z dvokoles na osemkolesnike?)

»Jugoslavije ni več, Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo. Za Slovenijo pa gre zato, ker je danes slovenska politika dobila ukaz slovenskih volivcev, da izvrši to, za kar je v tem plebiscitu šlo.«

— Sporočilo Jožeta Pučnika po razglasitvi izidov plebiscita (23. 12. 1990)

»Janše ni več, Janše ni več. Sedaj gre za Slovenijo. Za Slovenijo pa gre zato, ker je danes zmagovita koalicija dobila ukaz volivcev in volivk, da izvrši to, za kar je na teh volitvah šlo.«

— Sporočilo volivk in volivcev po razglasitvi izidov državnozborskih volitev (24. 4. 2022)

»Sodni senat je najprej ugotovil, da vabilo Janši ni bilo izkazano in torej niso izpolnjeni pogoji, zato se seja ne bo opravila. Nato pa je Janšev zagovornik Franci Matoz povedal, da je bil Janša s pritožbeno sejo zagotovo seznanjen in je tudi zahteval podatke o sestavi senata. Glede na vse povedano je menil, da so izpolnjeni pogoji, da se današnja seja opravi. Obravnava se je tako nadaljevala.«

— Janšev zagovornik je širokogrudno dovolil sodnemu senatu, da nadaljuje postopek proti Janezu Janši (24ur. com, 24. 5. 2022)

»Kar pa se tiče tega, ali bo koalicija ostala do konca ali ne. Jaz bi jim priporočal, da ne hitijo z zakonom oziroma spremembo zakona o javnih zbiranjih in demonstracijah, ker Slovenci smo dejansko občutljivi na nepremičnine in na premoženje in se zna hitro zgoditi, da bodo pred parlamentom biciklisti zamenjali bicikle za kakšne sekire ali vile. To se zna zgoditi.«

— Boscarol grozi s prehodom protivladnih protestov z dvokoles na osemkolesnike (Tarča TVS, 19. 5. 2022)

Še teden pred volitvami sem v intervjuju za Mladino napovedal realno verjetnost uporabe kravjih zvoncev in drugih okraskov in pomagal za ustvarjanje kravala pred državnim zborom ali morda celo v njem. Kajpak, če bi bil Janša na volitvah poražen. Napoved je bila netočna in točna hkrati. Netočna zato, ker je bil volilni izid preveč ponižujoč za Janšo, ki je izražal jasne aspiracije po volilni zmagi, da bi lahko, po Trumpovem zgledu, svoje deprimirano ljudstvo naščuval k obleganju parlamenta. Kajpak z motivom, da popravi zgodovinsko goljufijo, krajo. Točna pa zato, ker se, čeprav (za zdaj) nihče od zunaj ne naskakuje in ne ruši parlamenta, dogajata notranja destrukcija in blokada. Pač, blokada izvršitve ljudske volje, izražene na volitvah tako prepričljivo in enoznačno kot še nikoli. Tisti, ki pravijo, da je to, kar od prvega dne po volitvah počnejo zafrustrirani poslanci SDS, normalen parlamentarni ritual, se motijo ali sprenevedajo. Seveda opoziciji ni treba biti konstruktivna. To je blef, to je floskula. Ne sme pa, četudi proceduralno to zmore, onemogočiti uveljavitve nove konstelacije zakonodajne in izvršne oblasti glede na volitvah izraženo voljo ljudstva. Dilema je podobna kot pri sodnih postopkih proti Janezu Janši. Sramotno in nedopustno – ne samo za Janeza Janšo, ampak predvsem za državo – je, da nekdo, ki je politik najvišjega ranga, trenutno celo na čelu izvršne oblasti, dosledno uporablja vse trike in zvijače, ki so na voljo, da se izmika prevzemu sodne pošte in udeležbi v sodnem postopku. Kaj takega je v evropskih demokracijah nepredstavljivo.