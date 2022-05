Eksplicitni prizori nasilja, seksualnosti in solzivca

Podobe, ki prihajajo

Arjan Pregl: Postfaktična abstrakcija, 2021

V ljubljanski Galeriji Gallery bodo, 9. junija ob 19. uri odprli razstavo novega cikla slik Arjana Pregla z naslovom Podobe, ki prihajajo. Po eni strani je naslov takšen, ker je razstava mišljena kot uvod v obširnejšo razstavo, ki se bo zgodila naslednje leto v večjem razstavišču, istočasno pa se naslov navezuje tudi na množice podob in mentalnih predstav, ki dnevno prihajajo do nas, še toliko bolj v zadnjih mesecih.

Arjan Pregl: Revolucionarna slika, 2021

V slikah se na igriv način prepletajo izrazito eksplicitni prizori nasilja, seksualnosti, družbenih vrenj, krvi in solzivca na eni strani, s poudarki na formi, barvi in slikarski obdelavi površine na drugi strani. Nahajajo se na meji čiste likovnosti in prevpraševanju možnosti angažiranega slikarstva.

Ena od slik nosi naslov Postfaktična abstrakcija, kar je neposredna asociacija na postslikarsko abstrakcijo, torej na slikarsko gibanje, ki je kakršnokoli navezavo na družbeno realnost potisnilo iz slike.