Balkanske obljube

Razstava Tine Dobrajc z naslovom Balkan Promises

Tina Dobrajc: David Bowie I Love You Since I Was Six, 2021

V Galeriji SLOART bodo, 2. junija ob 19. uri odprli razstavo slik Tine Dobrajc z naslovom Balkan Promises (Balkanske obljube). Tokratnemu izboru del se pridružuje najnovejše delo Balkan Promises (Border Control), katerega vsebinska zasnova predstavlja izhodišče za naslov in koncept celotne razstave. Poleg okoljevarstvene opazke se preko del vzpostavlja tudi kompleksnejše geo-politično vprašanje o naraščajočih in ponavljajočih se ksenofobičnih tendencah v našem okolju. Kuratorka razstave: Maša Žekš.

"Ženske protagonistke na novih slikah nosijo maske, vihtijo goreče molotovke, plešejo ter igrajo na glasbila in z gozdom kot temnim opornim ozadjem žgoče kljubujejo tradicionalni ideji ženske nemoči in nebogljenosti. Umetnica kritično pristopa do načina, kako se lik ženske pogosto izkorišča za ilustracijo alegorije sreče, miru, kulture in ostalih kreposti, ki za svoj trden obstoj zahtevajo iztrebljanje drugačnega in tujega. Vzpostavlja se za Tino Dobrajc specifična družbeno politična izjava, ki brezsramno slika kaos in percipiran obči manko empatije; prevladuje vzdušje nezadovoljstva in njemu pripadajočega upora," je zapisala kuratorka.

Tina Dobrajc: Balkan Promises, 2022

Slikarska dela Tine Dobrajc odlikuje svojevrstna prepoznavna ikonografija, kjer umetnica prepleta tradicijo s sodobnostjo, pri čimer se navdihuje zlasti v slovenski folklorni zapuščini in mitologiji na eni strani ter v množični kulturi in filmu na drugi strani. V delih Dobrajc pogosto raziskuje, prevprašuje in na-novo definira zlasti položaj ženske v sodobni (slovenski) družbi. Večinoma ustvarja (večja) slikarska dela, deluje pa tudi na področju ilustracije in gledališke scenografije.