Prostor igre med intimnim in javnim

Samostojna razstava Nike Rupnik v Mariboru obravnava vpetost posameznika v urbano okolje

Nika Rupnik: Struktura, 2022 (postavitev v Layerjevi hiši)

© Nina Pernat

V mariborskem razstavišču artKIT bodo, 2. junija ob 18. uri odprli samostojno razstavo Nike Rupnik z naslovom Prostor igre. Umetnica črpa likovno snov svoje umetniške prakse predvsem iz urbanega okolja, pri čemer mesto obravnava in upodablja kot začasno instalacijo, ki spominja na odrsko scenografijo.

Njene večplastne mestne vedute so prežete s subtilno, hladno atmosfero, zaznamovano z občutkom odtujenosti, ki ga vzbuja družbeno, ekonomsko in politično zaznamovan prostor urbane in digitalizirane krajine. Izhajajoč iz tega konteksta, umetnica premišljuje o odnosu med intimnim in javnim ter vpetostjo posameznika v urbano okolje, čeprav svoje krajine vselej izprazni in jih ne poseljuje s figurami. Izraža se predvsem skozi risbo, sliko, grafiko in fotografijo, katerih raznolike formalne in estetske lastnosti ji omogočajo prostor za eksperimentiranje.

Umetnica je za galerijo artKIT zasnovala prostorsko specifično instalacijo ter ustvarila prostor, ki se z vsakim premikom gledalca nenehno spreminja. Prostor gradi s plastenjem podob arhitekturnih in urbanih struktur na lebdečih objektih, ki pa jih preveva subtilna atmosfera, zaznamovana z občutji odtujenosti, minljivosti in krhkosti. Večplastnost prostorskega vizualnega spomina, ki ga umetnica poustvarja v eksperimentalnih grafičnih tehnikah in svetlobnih projekcijah, daje vtis neskončne globine, pri čemer se v prepletu linij, ploskev, senc in svetlobe vzpostavlja mnoštvo relacij med gledalcem in umetniškim delom.

Nika Rupnik je leta 2012 diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija je na področju grafike svoje znanje izpopolnjevala na Winchester School of Art (VB). Od leta 2017 je samozaposlena v kulturi kot slikarka. Deluje tudi kot ilustratorka, scenografka in likovna pedagoginja. Na področju likovne pedagogike vodi delavnice, pri katerih se osredotoča predvsem na eksperimentalne grafične tehnike. Svoje delo je predstavila na samostojnih razstavah: Struktura (Layerjeva hiša, Kranj 2022), Pozor, hud pes (Nočna izložba Pešak, Ljubljana 2020), Feng Šui (Kapsula, Ljubljana 2017), Format: luč (s Tanjo Milharčič, Zelenica, Tovarna Rog, Ljubljana 2017; Kosovelov dom Sežana, 2018), Cityjet (Kiosk Kino Šiška, Ljubljana 2014) …

Sodelovala je na mnogih skupinskih razstavah doma in v tujini, med drugimi tudi na razstavah Sveže ribe (DobraVaga, Ljubljana 2021), Sveže ribe. Risba (DobraVaga, Ljubljana 2020), Razpotja – razstava ilustracij (Galerija K18, Maribor 2020), Bienale neodvisnih: Allstars (DobraVaga, Ljubljana 2017), Vojna in mi(r) (Hiša kulture v Pivki, Pivka 2016; Kapsula, Ljubljana 2017), Grafična pomlad (Center grafičnih umetnosti, Maribor 2015; Akademija likovnih umetnosti, Sarajevo 2015).