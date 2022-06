Večni simbol upora

Jutri ob 19.30 na Kongresnem trgu koncert Nosil bom rdečo zvezdo

Svetlana Makarovič

© Borut Krajnc

Na Kongresnem trgu v Ljubljani bo, 7. junija ob 19.30 koncert Svetlane Makarovič z gosti Nosil bom rdečo zvezdo, na katerem se bo zvrstilo več kot 160 nastopajočih. Prireditev bo odprl prihod praporščakov Zveze združenj borcev za vrednote Narodno-osvobodilnega boja.

Nastopili bodo: Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, ljubljanski Partizanski pevski zbor, Rudarska godba Hrastnik, skupina Ovce, glasbeniki Jelena Ždrale, Nino DeGleria, Joži Šalej in Blaž Celarec ter solisti Janja Majzelj, Jani Kovačič, Polona Vetrih, Primož Siter, Višnja Fičur, Drago Mislej Mef, Maida Džinić, Vlado Poredoš, Aphra Tesla, Peter Dirnbek, Lara Jankovič, Ivan Rupnik in Nina Valič.

"Rdeča zvezda je večni simbol upora. Simbol, ki brani. Na to je treba vedno znova opozoriti!" sporočajo ustvarjalci koncerta. Letošnji "festival upora" so uvrstili v junijski del prireditev v centru prestolnice, saj želijo na ta način izreči podporo mesecu ponosa in aktivizmu za pravice skupnosti LGBTIQ+.

Naslednje leto bodo koncert Nosil bom rdečo zvezdo odpeljali na turnejo po Sloveniji.

A-oI-r0x6_A