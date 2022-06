»Če umetnik opravlja delo, zakaj bi se razlikoval od kogar koli drugega, ki opravlja neko drugo delo in za to dobi plačilo?«

IZJAVA DNEVA

"Res je tu nekaj hudo narobe že v osnovi: umetnika se razume kot nekakšnega alkimista, ne pa kot kulturnega delavca, ki opravlja delo, ure in ure dela. Če pa torej opravlja delo, zakaj bi se razlikoval od kogar koli drugega, ki opravlja neko drugo delo in za to dobi plačilo? Zadeva je popolnoma nelogična, umetniki imajo očitno neki poseben status povsem zunaj sfere dela, ne le zunaj sfere zakona o delovnih razmerjih. Plača se delo električarjev, plača se snažilke, umetnic pa ne. In v kulturnih ustanovah se je ta mentalna shema vodstvenega kadra prijela in jo prelivajo navzdol, na umetnice in umetnike."

(Vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić o tem, da imamo v kulturi očitno trdno ukoreninjeno kulturo neplačevanja; via Dnevnik)