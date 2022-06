Dokument časa, v katerem se je spet oblikovala civilna družba

Svoboda je glagol Borisa A. Novaka govori o obdobju, v katerem se je med eno in drugo policijsko uro sanjalo o svobodi

Boris A. Novak

© Borut Krajnc

V Atriju ZRC bo v sredo, 15. junija ob 19. uri potekal pogovor ob izidu pesniške zbirke Borisa A. Novaka Svoboda je glagol, ki je dobila naslov po njegovi himni protestnikov. Zbirka združuje pesmi o uporu, smrti in minevanju v vrhunsko emancipatorno pesnitev o težkih, a vsekakor prelomnih in tudi bojevitih časih. Z avtorjem se bo pogovarjal Oto Luthar, zgodovinar in direktor ZRC SAZU.

Več kot 100 petkov, od tistega zloveščega 13. marca 2020, ko je bila razglašena pandemija in je zaprisegla nova vlada, pa do zadnjega tik pred volitvami v državni zbor, 22. aprila 2022, so protestniki na kolesih v znamenje nestrinjanja z odločitvami in ravnanjem tedanje vlade kolesarili po ljubljanskem Trgu republike (in še po prenekaterem trgu v prenekaterem slovenskem mestu). Protestnikom se je že kmalu pridružil pesnik Boris A. Novak, ki je v znamenje podpore začel pisati pesmi. V živo jih je prebiral pred množico demonstrantov, ena najbolj znanih, Svoboda je glagol, je dala naslov izboru protestniške poezije, ki je aprila letos izšel pri Založbi Goga, izid pa je denarno podprl ZRC SAZU.

© goga.si

Pesniška zbirka Svoboda je glagol je tako dokument časa, v katerem se je prvič po osemdesetih letih naposled spet oblikovala civilna družba. Obdobje, v katerem se je med eno in drugo policijsko uro sanjalo o svobodi. Najpozneje takrat smo spoznali, kako nevarno je, če svobodo jemljemo za nekaj samoumevnega. Svoboda je plaha ptica. Ali z besedami pesnika Borisa A. Novaka: "Svoboda ni znana, neznanska pot je, tu, pred pragom/Svoboda je glas, na smrt ranjen in gol/Svoboda je glagol, svoboda je glagol."