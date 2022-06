Velika Borštnikova nagrada za Škofjeloški pasijon

Borštnikov prstan je prejel Ivo Barišič

Veliki zmagovalec 57. Festivala Borštnikovo srečanje je bil Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija

Včeraj se je v Mariboru s podelitvijo nagrad končalo 57. Borštnikovo srečanje. Veliko nagrado za najboljšo predstavo je prejela predstava Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija ter v koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj. Nagrado za režijo gre je dobil Sebastijan Horvat za uprizoritev Cement v produkciji Slovenskega narodnega gledališča (SNG) Drama Ljubljana. Borštnikov prstan je prejel nekdanji član ansambla SNG Nova Gorica Ivo Barišič.

Tekmovalni program je letos zajemal izbor predstav slovenskih gledališč, ki so bile premierno izvedene v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra lani. Strokovna žirija v sestavi Žanina Mirčevska, Rok Andres, Primož Ekart, Giacomo Pedini in Igor Ružić si je na festivalu ogledala 16 predstav po izboru selektorice Nike Leskovšek.

Veliki zmagovalec 57. Festivala Borštnikovo srečanje je bil Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija. Kot je v obrazložitvi zapisala žirija, je silovitost uprizoritve "v navznoter obrnjeni spektakelskosti, ki najstarejše ohranjeno slovensko dramsko besedilo iz množične, procesijske forme reducira na kolektiv šestih igralcev".

"Intenzivnost in sporočilnost uprizoritve sta v njeni komornosti, neposrednosti ter kritičnosti do preteklosti in sedanjosti," je izpostavila žirija. Dodala je, da med uprizoritvenimi elementi najbolj izstopata homogen igralski kolektiv in atmosfera, ki jo ustvarja vizualno-glasbeni del avtorske ekipe. Avtor glasbe v tej uprizoritvi Branko Rožman je prejel Borštnikovo nagrado za glasbo.

Nagrado za režijo je dobil Sebastijan Horvat za režijo uprizoritve Cement v produkciji ljubljanske Drame, v kateri "spretno orkestrira vse elemente spektakla". V njegovem delu je žirija prepoznala "dozorelo, suvereno in samosvojo poetiko, ki ponuja originalnost, angažiranost in dovršenost".

Uprizoritev Cement je bila nagrajena tudi z Borštnikovo nagrado za scenografijo. Prejel jo je Igor Vasiljev, "ki je na videz običajen meščanski interier oblikoval kot večpomenski in vsestranski prostor". Aleksander Čavlek, "ki je z vrhunskim oblikovanjem svetlobe prispeval k močnemu potujitvenemu učinku predstave", pa je prejel Borštnikovo nagrado za oblikovanje svetlobe.

Nagrade tudi igralkam in igralcem

Nagrade za igro so letos podelili šestim igralkam in igralcem. Nina Valič jo je prejela za vlogi Savde in Nazire v uprizoritvi Požigi v produkciji SNG Drama Ljubljana, Jana Zupančič za vlogo Barbare Fordham v uprizoritvi Avgust v okrožju Osage v produkciji Mestnega gledališča ljubljanskega ter Nataša Barbara Gračner za vlogi v uprizoritvah Cement ter Vsi ptice v koprodukciji Mini teatra, Mestnega gledališča Ptuj in Festivala Ljubljana.

Marko Mandić je nagrado za igro prejel za vlogi Gleba Čumalova v uprizoritvi Cement in Nihada v uprizoritvi Požigi, Marjuta Slamič za vlogo Bogdane v uprizoritvi jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in SNG Nova Gorica, Vladimir Vlaškalić pa je bil nagrajen za vlogo Jeranka v uprizoritvi To noč sem jo videl v koprodukciji Drame SNG Maribor, Burgtheatra Dunaj, Jugoslovenskega dramskega pozorišta Beograd in Cankarjevega doma Ljubljana.

Borštnikovo nagrado za mlado igralko je dobila Lina Akif v predstavi Vsi ptice. Srečko Fišer pa je dobil Borštnikovo nagrado za jezikovno priredbo za svoje delo v uprizoritvi jerebika, štrudelj, ples pa še kaj.

Borštnikovo nagrado po presoji žirije je dobila uprizoritev Požigi v režiji Nine Rajić Kranjac v produkciji SNG Drama Ljubljana. Po mnenju žirije so Požigi "zaradi vrhunskega dela vseh ustvarjalcev uprizoritve -, dragocena, temeljito zamišljena in odigrana predstava, ki v vsej polnosti elementov uprizarja kaos sveta".