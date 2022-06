Na razstavi se bo predstavilo 36 študentk in študentov

Akademija za vizualne umetnosti praznuje 15 let

Neža Rant: Hidden Emotions

V prostorih Akademije za vizualne umetnosti AVA bodo danes ob 19. uri odprli diplomsko in pregledno letno razstavo. Tokratna razstava bo najobsežnejša doslej, saj bodo na ogled dela 36 študentov s področja slikarstva, kiparstva, instalacije, fotografije, scenografije, filma in mešanih tehnik.

AVA Akademija za vizualne umetnosti se je v petnajstih letih uspešno umestila v polju sodobnega študija vizualnih umetnosti. Svojim študentom nudi različne interdisciplinarne programe s področja sodobne umetnosti, ki jih ne izvaja nobena druga javna ali zasebna fakulteta ali institucija v Sloveniji. AVA omogoča svojim študentom mednarodno priznano izobrazbo, s katero lahko po končanem študiju vstopijo na trg dela kjerkoli po svetu ali pa nadaljujejo študij na drugih fakultetah in univerzah.

Na razstavi sodelujejo: Ana Bizjak, Niko Čajič, Iva Ferlinc, Branka Jovanović, Zala Klančnik, Jaša Andrej Muller, Nela Poberžnik, Sara Radulović, Stefan Veljović, Erazem Rakovec Žunič (diplomska razstava), Andreja Benedejčič, Julija Brajnik Volčič, Nika Gregorič, Teja Gregorič, Youssef Hamza, Marija Klun, Jaka Komac, Kristina Paunovski, Gaja Prinčič, Neža Rant, Luka Rep, Polina Shkolnikova, Sebastjan Skutnik, Lara Slekovec, Pia Sovinc, Gea Stošicki, Iva Suhadolnik Gregorin, Rina Zakrajšek, Mia Zigmund, Eva Zorjan, Ema Žičkar, Manca Žitnik (1. in 2. letnik), Natalia Berezina, Lara Papov, Daniela Danica Tepeš, Sanja Vatić (podiplomski študij).

"Na Akademiji AVA vidimo študente kot prihodnje umetnike, ustvarjalce z edinstvenim naborom veščin, kot soustvarjalce novih znanj in spoznanj ter kot vezni člen med našo visokošolsko institucijo in širšo skupnostjo. Skupaj smo varuhi svobodnega prostora in človekove domišljije, ki promovira in omogoča zavest o enakosti vseh ras, etničnih skupin in identitet."



Ustanovitelj in dekan akademije AVA, doc. Pepi Peter Sekulich, je ob letošnji razstavi zapisal: "Po petnajstih letih uspešnega delovanja se še toliko bolj zavedamo naše zaveze za ohranjanje kontinuitete napredka akademskega izražanja in mišljenja, iskanje znanj s poglobljenim in discipliniranim raziskovanjem ter za širjenje možnosti razvoja naših študentk, študentov, osebja ter institucije kot celote, s čimer pozitivno vplivamo na družbo, zaradi katere obstajamo in ki ji služimo. Na Akademiji AVA vidimo študente kot prihodnje umetnike, ustvarjalce z edinstvenim naborom veščin, kot soustvarjalce novih znanj in spoznanj ter kot vezni člen med našo visokošolsko institucijo in širšo skupnostjo. Skupaj smo varuhi svobodnega prostora in človekove domišljije, ki promovira in omogoča zavest o enakosti vseh ras, etničnih skupin in identitet."

V naslednjem študijskem letu 2022/23 bo na Akademiji AVA študentom na voljo tudi nov študijski program – 3D art / računalniško upodabljanje. Študijski program 3D art bo potekal preko spleta, tako da bo na voljo vsem zainteresiranim študentom kjerkoli po svetu. Študentom Akademije AVA bo program na voljo v okviru rednih predmetov.