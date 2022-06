Igralska norost Marka Mandića

Uprizoritev MandićCirkus, ki je maja letos premierno zaživela na Velikem odru, sta avtorja korenito adaptirala

© SNG Drama Ljubljana

Performans MandićCirkus (oblečen), ki sta ga zasnovala režiser Bojan Jablanovec in igralec Marko Mandić, bo slavnostno premiero doživel danes ob 20.00 v Mali Drami, nastal pa je v koprodukciji SNG Drame Ljubljana in Vie Negative. Uprizoritev MandićCirkus, ki je maja letos premierno zaživela na Velikem odru, sta avtorja korenito adaptirala in jo naslovila MandićCirkus (oblečen).

Igralec Marko Mandić se tudi na odru Male Drame energično požene skozi 91 igralskih kreacij, ki jih je ustvaril od začetka svoje gledališke kariere leta 1996, ko je prvič nastopil v SNG Drama Ljubljana, do maja 2021, in pri tem dosledno sledi kronologiji njihovega nastanka. Na odru se Mandiću tudi tokrat pridružijo Dramini odrski delavci Robi Laznik, David Potočnik, Viktor Čuk, Marko Kržič, Tomislav Samardžija in Aleš Anžič.

"MandićCirkus (oblečen) je tako vnovičen razmislek o strategijah uprizarjanja in moči interpretacije ter preskus igralske norosti Marka Mandića, da se ponovno iznajde kot medij, igralec in avtor vseh enaindevetdesetih vlog, ki jih je odigral na odrskih deskah, obenem pa (ponovno) izumi tudi vlogo absolutnega igralca, ki preskuša meje lastnega psihofizisa."

"Projekt MandičCirkus, ki zajema vloge od začetka Mandićeve profesionalne gledališke kariere leta 1996 do maja 2021, je s tem že takoj po premieri nastavil ogledalo samemu sebi. Zavedajoč se moči konteksta in okoliščin uprizarjanja je avtorska ekipa z režiserjem Bojanom Jablanovcem pripravila novo uprizoritev – z dopolnilom v naslovu je poudarila najvidnejšo razliko, obenem pa vzpostavila polje intrige, ugibanja o sami razliki in vzrokih za spremembo naslova. MandićCirkus (oblečen) je tako vnovičen razmislek o strategijah uprizarjanja in moči interpretacije ter preskus igralske norosti Marka Mandića, da se ponovno iznajde kot medij, igralec in avtor vseh enaindevetdesetih vlog, ki jih je odigral na odrskih deskah, obenem pa (ponovno) izumi tudi vlogo absolutnega igralca, ki preskuša meje lastnega psihofizisa. Če je MandićCirkus nonšalantna gesta subjektivirane zgodovine, v kateri igralec »brez zadržkov obračunava z igralcem in performerjem, z umetnikom in samoljubnežem, z ekshibicionistom in voajerjem, z božanskim in banalnim, s patologijo ambicije in bedo uspeha«, pomeni MandićCirkus (oblečen) taisto gesto, ki pa z močjo svojevrstne komične, celo farsične persiflaže in s presenetljivo produkcijo novih pomenov zareže v samo kritiko proizvodnje ideološke fikcije z novo intenzivnostjo," je o uprizoritvi zapisala dramaturginja SNG Drama Ljubljana Eva Kraševec.

Ustvarjalno ekipo tega gledališkega podviga, ki se je odvil pod vodstom avtorja koncepta in režiserja Bojana Jablanovca, sestavljajo še scenograf Matej Stupica, avtor glasbe Samo Kutin, oblikovalec zvoka Eduardo Raon, avtorji videa Matej Stupica, Stella Ivšek in Jure Lavrin, oblikovalca luči Bojan Jablanovec in Mojca Sarjaš, avtorja izbora kostumov Marko Mandić in Bojan Jablanovec ter šepetalka Gaja Pöschl.