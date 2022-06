Plakatiranje prepovedano!

Kulturni plakati Novega kolektivizma

Plakat, Občina Sežana Destruction, Srečko Kosovel Digitalni tisk, 70 x 100 cm, 1994/2021

© Novi kolektivizem

V Galeriji Nove univerze v Ljubljani bodo danes ob 19. uri odprli razstavo plakatov Novega kolektivizma z naslovom Plakatiranje prepovedano! Kulturni plakati umetniškega kolektiva Novi kolektivizem so nastali ob različnih priložnostih v obdobju od sredine osemdesetih do sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Večji del razstavljenih plakatov je gledaliških plakatov, kar predstavlja posebno močno skupino kulturnih plakatov, poleg teh pa so na ogled še filmski in glasbeni plakat ter plakata v počastitev umetnikov Srečka Kosovela in Toulouse-Lautreca. Vsi razstavljeni plakati so vezani na specifičen kulturni dogodek, ki ga na svojevrsten način naslavljajo.

Dr. Polona Tratnik

"Kulturni plakat je sicer vezan na kulturni dogodek, toda v primerjavi z oglaševalskim plakatom je lahko mnogo bolj odprt v svoji sporočilnosti. Kakovost kulturnega plakata lahko pravzaprav merimo ravno v nasprotnem učinku kot pri oglaševalskem plakatu, to je v tem, da ne zapira, oži in zamejuje, temveč da odpira pomenske razsežnosti, da jih lahko celo dodaja izvirnemu dogodku, na katerega vabi. Novi kolektivizem ravno v tem dosega izjemen ustvarjalni preboj, ki je včasih naročnika presenetil do te mere, da je celo prepovedal plakatiranje že natisnjenega plakata, kot je primer plakata za predstavo Punce in pol Caryl Churchill. V. d. umetniškega vodje SNG Drama ni našel razumevanja za vključitev politika Winstona Churchilla, ki ga sama drama sicer ne tematizira, na plakat, kar je doprineslo umetniški presežek plakata glede na dramo našel razumevanja za vključitev politika Winstona Churchilla, ki ga sama drama sicer ne tematizira, na plakat, kar je doprineslo umetniški presežek plakata glede na dramo," je ob razstavi zapisala dr. Polona Tratnik.

Novi kolektivizem (NK) je bil ustanovljen leta 1984 kot oddelek za grafično oblikovanje gibanja Neue Slowenische Kunst. NK je tudi soustanovitelj Države NSK (1992). Člani so Dejan Knez (Laibach), Miran Mohar (Gledališče Sester Scipion Nasice, Irwin), Darko Pokorn (Novi kolektivizem), Roman Uranjek (Irwin).