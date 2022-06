Poletna muzejska noč letos v kar 62 krajih po Sloveniji

Med 18. in 24. uro

Muzejska ploščad Metelkova Ljubljana

© Facebook

Skupnost muzejev Slovenije 18. junija organizira že 20. Poletno muzejsko noč, ki jo že nekaj let koordinira Muzej narodne osvoboditve Maribor. Letošnja Poletna muzejska noč se bo odvijala v kar 62 krajih po Sloveniji. Ta največja promocijska akcija slovenskih muzejev in galerij bo letos združila programe 80-ih sodelujočih ustanov, vrata pa bo odprlo tudi 84 dislociranih enot in spominskih sob. Akciji se je na novo pridružilo kar 11 ustanov, med njimi so ob muzejih in galerijah tudi arhivi in univerze s svojimi razstavnimi programi. Med 18. in 24. uro bo mogoče odkrivati, kaj se dogaja v muzejih in galerijah v nočnih urah, raziskovati muzejske zaklade, prisluhniti koncertom ter se udeležiti vodstev, delavnic in predavanj..

Po besedah Alenke Černelič Krošelj, predsednice predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije si Skupnost muzejev Slovenije si vse od začetka svojega obstoja ob drugih ciljih prizadeva tudi za promocijo kulturne dediščine. "V tem kontekstu je bila pred 20. leti tudi prvič organizirana Poletna muzejska noč, ki letos praznuje okroglo obletnico. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za prepoznavnost slovenskih muzejev in galerij, ki ponujajo izjemne zaklade kulturne dediščine."

Poletna muzejska noč je vsako leto zelo dobro obiskana, saj je edinstven dogodek te vrste.. Preživela je tudi čas korone, ko so jo izvedli preko spleta. V tem času se ji je pridružila še ena akcija, Naprej v preteklost, ki jo pripravijo dvakrat na leto v sodelovanju s Službo za premično dediščino in muzeje pri Narodnem muzeju Slovenije.

