V Ljubljani bo med 22. in 24. junijem potekal festival sodobne odrske umetnosti Kalejdoskop, ki ponuja ogled otroške in mladinske produkcije in plesne predstave mednarodno uveljavljenih imen iz področja izraznega plesa. Je del mednarodnega projekta Liberty, ki ga je podprla Ustvarjalna Evropa, del katerega je kot partner tudi Pionirski dom – Center za kulturo mladih.

"Tako kot se otrok osvobaja oprijemov odraslih, ko shodi v razširjene prostore sveta, tudi to leto gradimo različne koreografske variacije v svobodnih ritmih, razširjenih prostorih in mislih, katere bomo ujeli v prostorih Pionirskega doma in na odru Slovenskega mladinskega gledališča v Ljubljani. Večdnevni program bodo zaokrožile delavnice za mlade in otroke, predstave otrok, ki bodo na festivalskem odru lahko prvič začutili odrsko vzdušje in z njim odgovore publike, ki bo sledila njihovemu gibu, izrazu in moči telesa, ki nas popelje med prve izpovedne priložnosti, s katerimi smo kot otroci začeli govoriti umetniške variacije in kreacije odraslih," so zapisali v Pionirskem domu.

Med uprizoritvenimi nastopi izjemnih umetnikov pa bodo gostili tudi tri mlade ustvarjalce, ki bodo svoje izkušnje delili z občinstvom. Izobraževalni program v obliki delavnic bodo soustvarjali mladi umetniki: Aleksandra Arizanović (SRB), Ona Elzbieta Visnevskyte (LIT), Kristýna Šajtošová (ČEŠ).

Festival bo odprl znani performer Mufutau Yusuf s predstavo ÒWE. V okviru festivala bo potekala tudi ulična akrobatska intervencija Evolucija na železniški postaji. Plesalka in performerka Ana Romih bo poskrbela za premierno uprizoritev predstave Trenutek, Beno Novak pa bo v sodelovanju z dvema glasbenikoma uprizoril koncert za enega plesalca in enega glasbenika z naslovom To Resurrect. Festivalsko vzdušje bodo popestrili tudi plesalci plesnih skupin Pionirskega doma in KUD Qulenium.