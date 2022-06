Portorož in Piran v znamenju jazza

Od 29. junija do 2. julija

Gilberto Gil

Od 29. junija do 2. julija bo b Avitoriju Portorož in Gledališču Tartini Piran potekal Jazz festival Piran/Portorož, ki ga je Avditorij Portorož ob svoji 50-letnici zasnoval skupaj z uveljavljenim glasbenim poznavalcem Branetom Rončelom. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili osmim vrhunskim svetovnim interpretom jazza, funka, bossa nove, afriškega jazza in popularne brazilske glasbe.

Festival je nastal na pobudo piranskega župana Đenia Zadkovića. Kot pravi Rončel, je program odraz njegove želje, da v Portorož in Piran pripelje najboljše glasbenike, ki so pisali zgodovino ne le jazza, ampak tudi drugih glasbenih zvrsti, kot so funk, gospel, bossa nova, salsa, tango in rhythm & blues.

V Portorožu in Piranu bodo nastopili: Bossa de Novo iz Slovenije in Ivan 'Melon' Lewis s Kube, ameriški Elliot Sharp Trio, angleški kitarist Matt Schofield, Kenny Garrett iz ZDA in Sounds from the Ancestors, Alfredo De La Fe s Kube, Richard Galliano iz New Yorka in Boney Fields iz Chicaga.

yqrXpkRdvRM

JwJzikqDJZQ

_kjnW6esofA

Obeta se tudi koncert Gilberta Gila (14. julija), ki velja za enega največjih brazilskih glasbenikov. V svojem izrazu je danes 80-letni Gil združil različne glasbene vplive, od rocka, ritmov brazilske sambe in bossa nove, prek afriške glasbe do reggaeja.

CWH-oAW7W9E