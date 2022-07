Umetnost tiska in grafike

V MGLC bo od 5. julija do 2. oktobra na ogled razstava Odtisi in vtisi 2

Leon Zuodar: Master, 2022

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru (MGLC) bodo 5. julija ob 19. uri odprli razstavo Odtisi in vtisi 2, ki je nastala na podlagi februarja objavljenega javnega poziva slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno ustvarjajo na področju umetnosti tiska in grafike, in je izhodišče za nadaljnje raziskovanje slovenske grafične produkcije in njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse. Prejeli so približno 500 izvirnih del 113 slovenskih umetnic in umetnikov. Mednarodna strokovna žirija v sestavi Barbora Kundračikova (CZ), Mario Čaušić (HR) in Miloš Đorđević (RS) je izmed 114 prijavljenih izbrala dela 43 umetnic in umetnikov. Kustosa razstave: mag. Breda Škrjanec in Božidar Zrinski.

"Javni poziv slovenskim umetnicam in umetnikom vseh generacij, ki aktivno delajo na področju umetnosti tiska in grafike, je izhodišče za nadaljnje raziskovanje slovenske grafične produkcije in njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse. Mednarodni grafični likovni center tako nadaljuje kontinuirano predstavljanje dogajanja na področju grafike in umetnosti tiska v domačem prostoru, ki ga intenzivno raziskuje in oblikuje že od svojega nastanka," so zapisali v MGLC.

V preteklih letih so pripravili več razstav, s katerimi so pokazali inovativnost raznolike grafične produkcije v Sloveniji. Organizirane so bile na podlagi neposrednih povabil umetnikom ali kot kuratorski izbor umetniških del, nastalih v določenem časovnem obdobju, na njih pa so sodelovali večinoma mlajši umetniki, ki so napovedovali in dokazovali kontinuirano zanimanje za tovrstno ustvarjanje. Leta 1993 se je na razstavi Mlada slovenska grafika predstavilo nekaj novih ustvarjalcev, ki jih danes uvrščamo med klasike slovenske grafike in so hkrati prepoznavni v polju sodobne umetnosti.

Sonja Vulpes: »In bom«, 2022

Leta 1998 je razstava z naslovom Nova generacija ponovno opozorila na živahno dogajanje v slovenski grafiki. Razstava Tretji pogled – Raznolikost grafike danes iz leta 2008 je prinesla bolj poglobljen kuratorski pregled dogajanja v sočasni grafični produkciji pri nas. Leta 2012 pa so po javnem pozivu pripravili razstavo Odtisi in vtisi, ki sta jo kurirala mag. Breda Škrjanec in Božidar Zrinski.

Na razstavi sodelujejo: Žiga Artnak (SVS), Lela B. Njatin, Katja Bednařik Sudec, Domen Dimovski, Živa Drvarič, Mina Fina, Matic Flajs (SVS), Matjaž Geder, Marjan Gumilar, Svetlana Jakimovska-Rodić, Lea Jazbec, Alja Košar, Dalea Kovačec, Nina Koželj, Marjan Kravos, David Kucler, Katarina Marov, Rene Maurin in Gal Šnajder, Tina Mohorović, Meta Mramor, Petja Novak, Mia Paller in Monika Plemen, Metka Pepelnak, Eva Petrič, Oliver Pilić, Arjan Pregl in Simona Semenič, Pri Zlatem stegnu / Katja in Nataša Skušek, Marija Mojca Pungerčar, Lina Rica, Teo Spiller, Mitja Stanek, Breda Sturm, Marko Šajn, Brane Širca, Vlado Škrk, Eva Šuster Orglež, Franc Vecchiet, Sonja Vulpes, Primož Zorko, Leon Zuodar, Klavdija Zupanc, Ulla Žibert, Eva Žula