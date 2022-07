V imenu ljudstva

Razstava Tine Kolenik, na kateri umetnica imitira znane zgodovinske like

Tina Kolenik: Elizabeta, angleška kraljica

© Dejan Ulaga

V Galeriji Kresija bodo danes, 14. julija ob 19. uri odprli razstavo Tine Kolenik z naslovom V imenu ljudstva, ki prikazuje portrete, na katerih umetnica imitira osem splošno znanih zgodovinskih likov, vladarjev, ki so v različnih obdobjih tako in drugače krojili usodo ljudi. Projekt je nastajal štiri leta, zbranih pa je bilo približno 1.000.000 vžigalic, ki so bile kupljene v različnih državah sveta, Odprtje razstave bo pospremila avtorska glasba Alda Kumarja.

"Tisto, kar Tinina 'kostumografija' razkriva, in to v obeh primerih, pa je povezava ognja z močjo ali oblastjo. Že od Prometeja naprej je, kot vemo, ogenj sredstvo političnega boja, boja za oblast, in igre z ognjem so slej ko prej igre (pre)moči."



Blaž Lukan

"Rdeča nit, ki povezuje portrete, je ideja, da specifičnost vladarskih oblačil ni v njihovi morebitni sijoči razkošnosti in spremljajočih emblemih, katerih tipični namen je vzbujati vtis moči, občudovanje, čaščenje in strahospoštovanje, marveč v tem, da jih nosijo osebe, ki jih podrejeni priznavajo (in večinoma ubogajo) kot vrhovne nosilce in izvajalce oblasti. Prav zato sem jih naredila iz vžigalic, ki jasno ponazarjajo to konstitutivno vlogo mnoštva ter imajo – tako kot ljudje – skupno snovno naravo in individualne lastnosti (razlikujejo se po velikosti, barvi, debelini in poreklu), hkrati pa se dojemajo, vrednotijo in obravnavajo kot cenena sredstva za doseganje različnih (dobrih in slabih) ciljev, ki jih določajo drugi," je ob razstavi zapisala umetnica.

Tina Kolenik: Nefretete, egipčanska kraljica

© Dejan Ulaga

Tinini 'kostumi' so, po eni strani skulpture ali slike, po drugi strani pa (miniaturni) performansi, pri čemer svojo dvojno naravo do trenutka aktiviranja iz instalacije v dogodek dobro 'skrivajo' oz. je ta zaenkrat naseljena zgolj v polju potencialnosti. "Tisto, kar Tinina 'kostumografija' razkriva, in to v obeh primerih, pa je povezava ognja z močjo ali oblastjo. Že od Prometeja naprej je, kot vemo, ogenj sredstvo političnega boja, boja za oblast, in igre z ognjem so slej ko prej igre (pre)moči. Tina to moč, ki jo je motivirala pri pripravi figur, sprva nevtralizira, ujame v obvladljive, urejene in »estetske« kompozicije ter podvrže introspekciji, in ujeta moč, ki smo jo zaznali v vžigalici, je na neki prelomni točki zadržana. A ta zadržanost lahko v vsakem hipu eksplodira in potrebna je samo preprosta, v resnici pa »revolucionarna« gesta po-drgnjenja vžigalične kapice ob hrapavo podlago, da se urejena celota tako rekoč v hipu spremeni v kaos – in novi red ...," je zapisal Blaž Lukan.