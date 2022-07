Ona ve?

(težave kandidatk s titani iz ozadja)

»Moj apel je, da tukaj (izenačevanje ljudi glede na spolno orientacijo, op. a.) ne velja hiteti, ampak je treba poiskati rešitev, ki bo širše sprejemljiva.«

— Predsedniški kandidat Anže Logar se je že na začetku kampanje zapletel v svojo župansko zagato iz leta 2018 (vir: N1, 12. 7. 2022)

»Pomisleke glede ’sistemske nesprejemljivosti’ so po prvem predsedniku z neprikritim veseljem povzeli tako njegovi politični bližnjiki kakor obe moji dosedanji protikandidatki.«

— Predsedniška kandidatka Marta Kos je pozabila imenovati ključnega krivca za aktualne težave svoje kandidature (vir: spletna stran Gibanja Svoboda)

»To se mi zdi kar nekoliko ‘orbanovsko’.«

— Predsedniška kandidatka Pirc Musar podarjeno prednost nepremišljeno ogroža z močnimi pretiravanji, N1, 11. 7. 2022

»Krajnik pa je v morebitnem takšnem razpletu predsedniških volitev (zmagi strankarske kandidatke Kosove, op. a.) prepoznala ’ogrožanje ustavnosti’.«

— Predsedniška kandidatka Nina Krajnik bo morala pri svojih podpornikih, profesorjih prava Jambreku in Jerovšku, vzeti kratek kurz ustavnosti, N1, 11. 7. 2022

Je čas vojne. In je čas kislih kumaric. Tokratne predsedniške volitve sovpadajo z obojim. Z vojno, ne le rusko-ukrajinsko, ampak tudi in predvsem domačo politično, ter s časom vlaganja kumaric. A državljankam in državljanom, volivkam in volivcem bo marsikaj prizaneseno, ker bodo vse troje (politično vojno, kisle kumarice in predsedniške volitve) prešpricali ali ležerno spremljali zaradi dopustov, manjše poletne privezanosti na ekrane v času, ko po Dalmaciji pred prikolicami obračajo meso na žaru; pa tudi zaradi politične katarze, ki smo jo doživeli na državnozborskih volitvah in po njih. A vendar, tisti, ki smo politični džankiji, spremljamo tudi predsedniško tekmo in nam je mar, čeprav sam izid ne bo usoden, kot je bil aprilski. Zato pa bo predvsem precej več zabave in naslajanja ter manj neracionalnih političnih strasti.