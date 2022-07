Pravi dedec Uroš

POP TV dokaže, da potrebujemo neodvisno in nekomercialno nacionalno javno televizijo

Ni mogoče mimo dejstva, da je POP TV v času vladavine SDS svoje novinarske naloge opravljala z visoko družbeno zavzetostjo in ozaveščenjem, kako nevaren je trumpistični populizem janšizma. SDS in Janez Janša sta bila – že prej, v času vladavine pa še bolj – do POP TV neizmerno agresivna, grozili so in se hkrati dobrikali novim lastnikom, urednica POP TV Tjaša Slokar pa je bila deležna grobih osebnih diskreditacij in diskvalifikacij, pri katerih se je vsakemu normalnemu državljanu lahko le obračal želodec. In prav drža POP TV je ob naskoku SDS na nacionalno javno televizijo marsikateri gledalki in gledalcu dala misliti: se sploh še splača braniti javno televizijo, je po vsem, kar so javnemu mediju naredili, tega mrtveca še mogoče oživiti ali se je treba sprijazniti, da bo postala javna televizija obroben medij, zanašali pa se bomo lahko na komercialne projekte, kot je POP TV, kjer so vseeno bolje zaščiteni pred politiko kot RTV Slovenija, hkrati pa več kot zadovoljivo profesionalni?