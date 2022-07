Večjo suverenost ljudstvu

Umetnica Tina Kolenik je kostume za razstavo V imenu ljudstva, ki s podobami vladarjev iz preteklosti slavi moč ljudstva, sestavila iz neštetih vžigalic

Napoleon Bonaparte (1769–1821), francoski cesar. Digitalni tisk na platno, 2022.

© Dejan Ulaga

Vžigalice v skupni vrednosti približno 7000 evrov. Če vemo, da škatlica stane od nekaj centov do štiri evre za tiste bolj sofisticirane, s katerimi si prižigamo cigare, si lahko približno izračunamo, koliko vžigalic je za to vsoto pristalo v impresivnem projektu Tine Kolenik: približno milijon. Kostumografka, vizualna umetnica, docentka kostumografije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo ter polovica umetniškega tandema Eclipse, ki ga sestavljata skupaj z ilustratorko Samiro Kentrić in ki je v poznih devetdesetih buril duhove z za marsikoga kontroverznimi projekti, ki so prevpraševali spolnost in pornografijo, je štiri leta malodane živela sredi vžigalic, prinesenih z različnih koncev sveta: ležale so pod posteljo, po tleh kuhinje, dnevne sobe in spalnice, kjer je iz njih ustvarjala kostume kultnih vladarjev.